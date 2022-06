Cuestiones previas que nada resuelven la calidad de vida de los marplatenes

Las cuestiones previas antes de las Sesiones en el Concejo Deliberante, rara vez, modifican la calidad de vida de los vecinos del Partido de General Pueyrredon. Durante la Sesión Pública que se realizó este jueves tuvieron una duración de 2 horas y media, los temas centrales fueron el sistema de fotomultas y las zonas rojas.b

El primer tema, viene siendo título en los medios de toda la ciudad desde que el Intendente, aprovechando la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, instruyó a que se instale el sistema de fotomultas en la ciudad. La oposición, Frente de Todos, Crear Juntos y Acción Marplatense plantearon, durante la semana y en la sesión la preocupación por la maniobra del Ejecutivo, y sembraron más dudas sobre cuestiones llamativas que tiene el contrato con la Universidad, mientras que los ediles del PRO, intentaron, una vez más defender la parada.

La conclusión es la misma que antes que la Sesión se realice: el Ejecutivo continuará desoyendo el pedido del oficialismo (llamado a licitación pública) e instalará cámaras en la ciudad. La oposición, en esa línea, seguirá culpando al oficialismo de “turbio” de irregularidades, y que esconde un negociado detrás de esta contratación. Mientras tanto: los vecinos continuarán viviendo sus vidas, trabajando para pagar los impuestos cada vez más caros.

Por otro lado, las zonas rojas, siguen esperando a que el oficialismo y la oposición se pongan de acuerdo. Soluciones, aparentemente, hay y muchas. Cada bloque presentó diferentes proyectos para intervenir en las zonas conflictivas, pero ahora la discusión gira entorno si cabe una sanción a los que vendan sexo en la via publica o no, y si el trabajo a realizar es integral o no. Mientras tanto, los vecinos seguiran con miedo, viendo como venden estupefacientes y practican sexo en las puertas de sus casas. La policía y la Justicia miran, como los políticos locales, para otro lado.