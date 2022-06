Ya faltan frutas y verduras en Mar del Plata y sobran productos locales

Ante la escasez de gasoil que se registra a nivel nacional, el presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas y afines de General Pueyrredon, Ricardo Velimirovich, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que Mar del Plata podría sufrir en los próximos días desabastecimiento de ciertas frutas y verduras que vienen principalmente del norte del país como ser morrón o tomate. A su vez, adelantó que esta situación también puede producir variaciones en los precios de estos alimentos.

En tal sentido, el principal referente del sector frutihortícola local, Ricardo Velimirovich, en conversación con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la falta de gasoil, en tanto dicha situación podría llevar a que Mar del Plata sufra desabastecimiento de ciertas frutas y verduras en el corto plazo que vienen principalmente del norte del país.

Vilimirovich señaló que “el principal problema de la falta de verdura se da en los productos que ya no hay actualmente, que es lo que viene del norte del país, por la falta de combustible como zapallito, morrón o tomate” y comentó que la producción local “va a sobrar porque los que vienen del norte del país se llevan la verdura de hoja que hay en Mar del Plata”.

“Actualmente no se están llevando la verdura de hoja, porque no hay traslados. Un 50% venía porque había combustible en Mar del Plata, pero como ahora no hay combustible en la ciudad, la situación se agravó. Mercadería local para el consumo de la ciudad hay y va a haber más incluso en el corto plazo, pero va a faltar lo que viene de otros lugares”, sostuvo al mismo tiempo que consideró que esta situación también puede producir variaciones en los precios de estos alimentos.

En este sentido el presidente de la Asociación Frutihortícola de Mar del Plata, dijo: “respecto a lo que viene del Norte del país el precio se va a ver afectado porque habrá menos productos y eso sube el valor, además los fletes ahora son más caros pero los gastos operativos del transporte. Vamos a tener productos de verdulería que son de origen local que no se están vendiendo en el país, y están en la ciudad, que van a tener un precio estable y hasta van a bajar porque habrá superproducción por no haber comercialización externa, así que habrá que cambiar los hábitos alimenticios. Eso se va a suplantar, el problema son los riesgos de producción a futuro que no nos pase que no podamos sembrar, y no tengamos mercadería”.

“Hay más variedades de menos consumo que no van a faltar”

Asimismo, aclaró que la producción local más fuerte es la de lechuga, remolacha, repollo, brócoli, etcétera mientras que las frutas y verduras que vienen de otras partes del país, específicamente, según explicó Velimirovich, “en principio” están faltando al verduras y frutas más populares, tomate, morrón, zapallito de tronco, faltará el anco que viene de Santiago del Estero, la frutilla que viene de Santa Fe y Tucumán; también naranjas que vienen de Corrientes y de Entre Ríos, y limones de tucuman. Hay más variedades de menos consumo que no van a faltar. pero en estos productos se va a notar mucho la falta y no va a ser culpa de que falta producción, sino que será culpa que no se podrá trasladar”. En relación a la producción local, sostuvo: “por suerte, como Mar del Plata tiene su propio cordón frutihortícola, vamos a tener que cambiar de ensalada, esa será la situación”.

“Habrá que cambiar los hábitos en los consumos de alimentos. Si no hay combustible en el norte, la situación se va a agravar, salvo que Mar del Plata también recupere y al camionero le convenga venir a la ciudad para llenar el tanque y volver a irse”, precisó.

El estado de los caminos rurales

Por otra parte, hizo hincapié en los caminos rurales y adelantó que no han tenido solución a dicha cuestión en el último tiempo. “Se han hecho algunos arreglos en los caminos que enlazan la 226 con la 2, lo cual fue con aporte de la provincia de Buenos Aires. En lo demás todo sigue igual: no se han comprado camiones, hay un máquina rota y no se limpiaron las cunetas laterales”, sostuvo y apuntó: “La situación no ha mejorado. En la primera lluvia hay unos tajos que el auto queda adentro”.

“No hay patrulleros para recorrer la zona”

Seguidamente, se refirió a las cuestiones de seguridad que afectan al sector y aseguró que la situación está controlada, aunque alertó que han tenido en los últimos días un caso, donde se lo apuntó a un productor con un arma a través de la ventanilla. “Lo que falla es que no hay patrullero para la policía rural. Han mandado personal, pero no patrulleros. Debería haber 7 móviles por lo menos, pero hay solo 3 actualmente”, apuntó.

“El 60% del partido es productivo y hay solo tres móviles para recorrer 500 kilómetros de caminos rurales con la patrulla en todo el partido de General Pueyrredón”, concluyó el referente del sector frutihortícola local.