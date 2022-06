Organizaciones Sociales se movilizan contra la suba de precios ante La Campagnola

Tal como se hizo a nivel nacional, integrantes de distintas organizaciones sociales de la ciudad llevaron adelante este miércoles una movilización en las puertas de la reconocida empresa productora de alimentos, La Campagnola-ARCOR, ubicada en Avenida Edison entre Magallanes y Ayolas, y exigieron que los empresarios bajen los precios de los alimentos.

En tal sentido, Claudio Gaona, integrante de la Organización Social Corriente Clasista y Combativa, regional Mar del Plata y Batán, en diálogo con “el Retrato…” expuso que se hicieron presente en la movilización realizada este miércoles en la ciudad, de la cual participaron alrededor de 300 personas, a los efectos de manifestar su oposición “a los monopolios que suben los alimentos, porque el pueblo no aguanta más y hay mucha decadencia en varios aspectos”.

“No podemos llegar a fin de mes, cada vez se hace más duro. Es una medida nacional. Se esá luchando para que los empresarios puedan bajar los precios y escuchen al pueblo”, sostuvo al mismo tiempo que remarcó que los integrantes de las organizaciones cuentan con un plan de 19 mil pesos mensuales para subsistir, el cual aseguró que es “insuficiente”.

En función de ello, expuso: “Hay muchos chicos en agrupaciones. No se llega a fin de mes con el plan. Todos los días están subiendo los precios y con esa plata no se llega a ningún lado” a la vez que cuestionó que “últimamente el Municipio de General Pueyrredón no ayuda en nada, está sordo y Montenegro tiene una política bastante complicada con el pueblo, ya que siempre que se le pide una mano, no la da y tira la pelota afuera”.

“Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires manda mercadería para paliar un poco el hambre y la situación económica que se viene atravesando”, agregó y comentó que esperan que los empresarios puedan escuchar al pueblo y bajar los precios. “Hay que seguir luchando. Hay que pelear en la calle”, subrayó.

Por último, remarcó que, en caso que la situación no se revierta, van a continuar manifestándose. “Vamos a estar en la calle todos los días, en la medida que sea necesario, porque cuando se levanta el pueblo, el empresario tiene que escuchar”, concluyó Claudio Gaona, integrante de la Organización Corriente Clasista y Combativa, regional Mar del Plata y Batán.