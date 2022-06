Dirigentes políticos y económicos rechazaron las expresiones del dueño de “La Anónima”

Dirigentes políticos y económicos rechazaron los dichos del dueño de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, quien reconoció ayer que “remarca precios todos los días” como medida para hacer frente a la inflación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, calificó de “patético” el comentario del supermercadista y consideró que “es la impunidad que a veces da el anonimato de una marca que nos muestra a las personas”.

Al hablar en el festejo por el Dia del Periodista, Massa afirmó que “ese tipo de personajes que alguna vez quisieron burlarse de dirigentes como yo, señalándonos con sobrenombres, lo que demuestran es que en realidad los ventajeros, los oportunistas, sobre todo los que tienen poca o ninguna sensibilidad social con lo que pasa en Argentina, son ellos”.

“Están escondidos detrás de una góndola de supermercado y una marca de fantasía con el nombre de un supermercado”, agregó el titular de la Cámara baja.

En tanto, el diputado del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo dijo que “las declaraciones de Braun pegaron muy mal. En un contexto que cuesta tanto, no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias, con la remarcación y con el precio de los alimentos. A mí me impactó realmente muy mal”.

En declaraciones a Radio 10, subrayó que “hay que mirar a los demás; no se puede vivir encapsulado; la situación esta complicada de verdad; existen cuestiones que están mejorando, pero el problema diario en las mesas de las familias está muy difícil; tenemos que llevar adelante un plan antiiflacionario y establecer un conjunto de alimentos que deben ser accesibles”.

Desde el sector privado, el dirigente industrial José Urtubey criticó la “insensibilidad” en las expresiones de Braun y remarcó: “No me causa gracia, no me representa y, en alguna medida, creo que hay una insensibilidad en esas expresiones sobre lo que está pasando en la Argentina, en una realidad muy dura donde los índices de pobreza son elevadísimos”.

“Siendo la inflación uno de los principales problemas, esos comentarios están totalmente de más”, afirmó Urtubey en diálogo con radio Nacional y AM750.

Por su parte, el director del Banco Central (BCRA), Agustín D’Attellis, dijo que “da vergüenza, es siniestro ver cómo un grupo de empresarios poderosos se ríen de la remarcación de precios”.

En declaraciones a Radio Nacional, sostuvo que “hay una desaceleración en los registros mensuales” de inflación, pero advirtió que “estamos con registros de inflación altos”.

Yasky: “Debería decir lo mismo y reírse en los barrios, donde millones de argentinos sobreviven a duras penas” / Foto: Camila Godoy.

El secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Ángel Borello, calificó a Braun como “un miserable exponente de la rancia oligarquía, que siempre ha despreciado a los trabajadores y a los pobres, y ha acumulado ganancias en base a nuestro hambre y esfuerzo”.

“Sus declaraciones nos ofenden, y nos predisponen a la autodefensa popular frente a su accionar”, remarcó Borello.

Desde la consultora Equilibra, el economista y dirigente político Diego Bossio dijo que “creer que la inflación son sólo 20 vivos subiendo los precios es un error” y advirtió que “la evidencia muestra que es posible crecer con inflaciones moderadas de hasta 25-30% anual. El problema, es que no hay experiencias de crecimiento sostenido cuando la inflación supera dicho umbral”.

“Poder político y credibilidad. Recuperar la confianza de los argentinos. Gobernar es explicar y convencer. Para eso es necesario que el conjunto de la dirigencia en sentido amplio esté consustanciada con un plan, con la voluntad de llevarlo adelante e implementarlo”, agregó Bossio.

Fuentes del sector supermercadista señalaron a Télam que “los traslados a precios ni siquiera alcanzan a los aumentos que nos manda la industria” y afirmaron que en este marco, “se conversa regularmente con la Secretaría de Comercio, se absorben o morigeran, con el objetivo de llevar el mejor precio posible al consumidor final”.

Foto: Camila Godoy.

Directivos de supermercados de las provincias, al ser consultados por Télam, observaron que “un súper grande tiene unos 10.000 productos a la venta y en un momento de inflación como éste, seguramente todos los días cambia algún precio, esa es una realidad, lamentable”.

“Lo que dijo ayer Braun es totalmente cierto. Tal vez no lo dijo de la mejor manera, porque pareció irónico, insensible”, agregaron las mismas fuentes.