Vito Amalfitano: “Montengro le mete la mano en los bolsillos a los marplatenses”

De manera sorpresiva, el Intendente Montenegro avanzó en la instalación del sistema de fotomultas, después que la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades así lo habilitara. Para el Bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante, donde el tema estaba siendo debatido, fue una falta de “ética política”.

El edil Vito Amalfitano, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo al respecto: “debería decir que estoy sorprendido, pero la verdad lo de Montenegro supera todo tipo de capacidad de asombro, porque nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, usar el dedo para meterle la mano en el bolsillo a marplatenses y batanseses, con una absoluta falta de transparencia”.

En este sentido, el edil agregó: “Esto pasó por el Concejo y no le daban los votos para aprobarse la convalidación. El tema se metió por un sí o un no, con muchas irregularidades, y no se buscaban consensos, ni debates. Acá hay mucha falta de transparencia por parte del gobierno de Montenegro que resuelve a través de un decretazo algo que no pudo resolver con la representación de vecinos y vecinas, porque nosotros hacemos eso, representamos a los vecinos, el Ejecutivo debería preguntarle a los vecinos a través de nosotros, y cuando lo hace y no sale por votación, lo hace por decreto”.

Consultado si lo consideraban una falta de respeto con alguien dijo, al Cuerpo legislativo, Amalfitano sostuvo :”si, pero más que a nosotros, que simplemente cumplimos un rol que nos votaron para eso, es una falta de respeto a los vecinos porque se les meten en el bolsillo y no hay información de nada, de donde van a estar las cámara, donde las señaléticas, pero además hay irregularidades porque primero se violó un expediente público para que no pase por la comisión de Educación, se pidió licitación pública y se insistió con un convenio unilateral con una universidad que no es la de Mar del Plata; pedimos que se consulte a la UNMDP donde hay expertos y nunca se hizo. La Universidad con la que se hace el convenio tiene tercerizado el servicio con una empresa con oscuros antecedentes. Todo esto es muy oscuro, con un concejal que cambió el voto de un día para el otro. Todo es oscuro desde el primer día, y de repente aparece este decretazo”.

“El problema acá es que no se dejó participar. Porque para poder escuchar también hay que escucharse entre las dos partes, y para los consensos es necesario el debate, pero si viene un proyecto en sobre cerrado, y desde nuestro bloque, y desde otros bloques como Acción Marplatense, se les dice que hay que llamar a licitación pública, porque no podemos si o no a una cosa tan turbia, compleja e importante para Mar del Plata. No es una cuestión de escuchar o no a los vecinos, sino directamente quieren resolver las cosas como si el Concejo Deliberante fuera simplemente un escritorio y no tuviera resolución. Lo más importante que debemos decir es que de cada 10 pesos que se recauden por la fotomulta, 7 se van a Mar del Plata”, agregó el edil.

Asimismo, consultado sobre cómo seguirá el trabajo legislativo de ahora en más, Amalfitano sostuvo: “nuestro compromiso es con quienes nos votaron. Es legislar, hacer proyectos para mejorar la ciudad, una ciudad que no está gestionada y está abandonada. La Orquesta Municipal hoy nos dijo que faltan 20 cargos por cubrir, y que se está muriendo nada menos que la orquesta con prestigio a nivel nacional e internacional. Hay un estadio de fútbol abandonados, barrios abandonados, el transporte está pasando el peor momento de la historia. Frente a esta situación nosotros no podemos rendirnos. Tenemos que seguir proyectando cosas, debemos pensar en una ciudad para el futuro. La ciudad del Montenegro es una ciudad del pasado que se aferra a distintos sectores del poder. Tenemos que insistir en legislar y reclamar, controlar y seguir pidiendo que las cosas no se resuelvan de esta manera. No nos vamos a rendir, para nosotros el expediente debe pasar por el Concejo, debe haber una legalidad comprobada y una legitimidad”

Finalmente, consultados sobre si recurrirán a la Justicia para resolver el tema, el edil dijo: “No agotamos ninguna instancia, no decimos que sí ni que no, pero no renunciamos a ninguna instancia. Si, ante la dudosa ilegalidad decimos que no hay legitimidad y no hay ética política en la decisión que se tomó”, sentenció.