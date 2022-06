A 5 años de la muerte de Lucía Bernaola: “Esta fecha pasó a ser la peor de nuestras vidas” 

Al cumplirse 5 años de la muerte de Lucía Bernaola, la adolescente que fue atropellada por Federico Sasso en la costa y Alberti, la mamá de la jóven de 14 años, Verónica Borelli, en diálogo con “el Retrato…” expresó: “Esta fecha pasó a ser la peor de nuestras vidas” y aseguró: “Luchar tanto me hizo muy mal, me desgastó”.

En tal sentido, Verónica Borelli, mamá de la jóven, en diálogo con “el Retrato…” recordó aquella madrugada del domingo 4 de junio de 2017 y expresó: “Esta fecha pasó a ser la peor de nuestras vidas. No se puede pasar por alto” y añadió que, en el marco del aniversario de la muerte de su hija, se reunieron con la familia a los fines de recordar a Lucía. “Hubo momentos de mucha emoción, pero también de risas, porque hay un montón de anécdotas divertidas”, confesó.

“Hoy estamos tranquilos. Uno tiene que decir que se hizo justicia porque Federico Sasso recibió su condena, pero la realidad es que no es la justicia que esperamos”, sostuvo Borelli a la vez que aseguró que, pese al odio que sufrieron en todo este tiempo, “hoy hay que aprender a tomar herramientas y poder salir adelante”.

En ese contexto, Borelli señaló que se encuentra tratando “de buscar el camino para no quedar estancada en todo lo que pasó ese 4 de junio de 2017” y agregó: “A Lucía no la voy a tener nunca más. Por eso, hoy trato de buscar, desde otro lugar, herramientas y cosas que me ayuden a poder estar bien y hacer esto más llevadero”.

Seguidamente, la mamá de la joven de 14 años recordó que los jueces del Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Juan Manuel Sueyro aplicaron una pena de 6 años de prisión para Federico Sasso por considerarlo responsable del delito de “homicidio culposo calificado por conducción temeraria y lesiones culposas” como así también cuestionó que en enero de 2021 la sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal resolvió otorgarle la libertad asistida a Federico Sasso, al considerar que había cumplido “con todos los requisitos exigibles para la excarcelación”.

“Sasso está con una libertad asistida, porque ya cumplió una gran parte de su condena. Es una libertad que le permite andar tranquilamente en la calle y cualquiera se lo puede cruzar”, completó Verónica en conversación con “el Retrato…”

Por último, se refirió a lo que viene para ellos como familia y al camino que recorrerán. “Luchar tanto me hizo muy mal, me desgastó, pero acompañaré a quién necesite desde mi humilde lugar como víctima”, afirmó a la vez que cuestionó el hecho que “el 85% de las víctimas no tienen justicia. Uno tiene que ser consciente que cuando pasan estos casos, hay que tratar de buscar la mínima justicia para poder estar en paz”.

“En lo personal, fue muy doloroso todo lo que nos tocó pasar y transitar. Lucía pasó a ser parte de todos un poco, lo cual me llena el alma. No hay nada mejor que la podamos recordar con una sonrisa hoy por hoy. Si bien no alcanza lo que se consiguió, la realidad es que se logró un montón entre todos”, concluyó Verónica Borelli en conversación con “el Retrato…”