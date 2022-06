“La propuesta de valor de UBER es la seguridad y la confianza y la gente quiere eso”

La política de Mar del Plata tiene muchas deudas con los vecinos, entre ellas dar discusiones serías que resuelvan las necesidades de todos. Eso es lo que sucede con las aplicaciones de transporte de pasajeros.

La llegada de Uber al Partido de General Pueyrredon es una realidad. Así lo afirmó Juan Labaqui, Gerente de Comunicaciones Cono Sur de UBER. En diálogo con “el Retrato…” aseguró: “en Mar del Plata está disponible UBER desde febrero del 2019, recientemente lo que hicimos fue agregar un servicio muy particular, disponible para conductoras mujeres que se llama “Uber ellas“, y esto es porque está creciendo la cantidad de gente que maneja con la aplicación, como la cantidad de gente que usa la aplicación en la ciudad. ‘Uber ellas’ lo que permite es que las conductoras pueden optar por llevar solo a mujeres. Esto empezó hace varios años en la Ciudad de Buenos Aires, después Mendoza y ahora está en varias ciudades del país, y le permite a las conductoras horas, en las cuales antes prefieran no estar manejando, les da más herramientas de control y seguridad. Esto es en virtud de lo que creció UBER en Mar del Plata en los últimos años“.

Asimismo, Labaqui agregó: “la percepción que tenemos de los marplatenses es que son muy partidarios de UBER. Hicimos una medición en abril y no solo 6 de cada 10 personas en Mar del Plata ya usaron aplicaciones como UBER en la ciudad y otras partes del país, sino que cuando preguntamos cuantas gente quiere que este tipo de aplicaciones estén disponibles en Mar del Plata, casi 8 de cada 10 personas lo desean. Ese porcentaje es más alto en mujeres entre 30 y 49 años, ellas son quienes más lo quieren”, explicó.

Consultado a qué se debe esa aceptación, sostuvo: “Creo que es porque la gente quiere tener más opciones, para nosotros UBER es complementario y el taxi está asociado a la plataforma UBER, UBER complementa las opciones de transporte de una ciudad, el colectivo, taxis y remis. El principal competidor de UBER y de las soluciones de transporte que hay es el auto particular. Cuando uno sale de su casa con el auto, arrastra el auto a todos lados, cuando salis en bicicleta, si tenes tren te vas a meter en el furgón o si podes dejarla en algún lado, vas a usar otra opción. Siempre la competencia es el auto particular”.

Asimismo Labaqui recalcó, “vemos que la gente una vez que deja el auto particular viaja en UBER. El taxi tiene una propuesta de valor super interesante, y por eso dejamos que el taxi se sume a nuestra plataforma, el taxi en ciertos momentos es una opción atractiva, porque salir de cualquier lado, levantar la mano y poder saber que te tomas un taxi es bueno. La propuesta de valor de UBER es la seguridad y la confianza que da tener más información al momento de tomarlo. Cada una de las soluciones de seguridad que queremos que estén disponibles en nuestra plataforma tiene un valor y un atractivo. La bicicleta también lo tiene y por eso en muchos lugares las tenemos en nuestra plataforma, el transporte público lo tiene, el taxi también, y UBER lo tiene. Para cada usuario hay opciones, eso es lo que buscamos, que la gente tenga opciones y por eso queremos estar en Mar del Plata y por eso la gente quiere que estemos en Mar del Plata, porque la gente quiere poder elegir entre sacar su auto o usar nuestra plataforma”.

En ese sentido, el encargado de comunicaciones de UBER en Argentina sostuvo: “La legalidad de UBER no está en discusión. UBER es legal en Argentina. Está todo el marco hecho, hubo muchas disputas judiciales y en todos los casos pudimos demostrar claramente la legalidad. Eso ya está fuera de discusión. A nivel local, hay ciudades que quieren regular o no cómo usar las aplicaciones, se puede pretender regular qué cosas se quiere que existan, qué cosas querés que se informen a nivel local, de qué manera van a coexistir otras soluciones de transporte, que es lo que pasó en Mendoza hace varios años ya donde ahora está toda clarísima la Ley, se sabe qué necesitas para manejar UBER, los taxis pueden estar o no en la plataforma de tal manera, ese tipo de cosas; pero es es regular cómo es la actividad en la ciudad, pero la legalidad está fuera de discusión”.

“Que haya reglas claras ayuda siempre. Nosotros estamos más que abiertos a tener discusiones para ver cuáles son esas reglas, viendo las experiencias argentinas, regionales, o internacionales. Hay un montón de opciones para eso, lo importante es que cada ciudad elija la mera en la que quiere regular la actividad para favorecer a la ciudad”, sostuvo Labaqui y agregó: “Mar del Plata es una ciudad con un montón de características que la hace única e increíble porque tiene mucha atractivo y en varios momentos del año recibe un montón de gente y se debe evaluar cómo se tiene que estirar la capacidad para recibir a toda esa gente que se quiere mover en Mar del Plata sin problema, y visitar todos los lugares lindísimos que tiene que la ciudad. La oferta que tiene hoy Mar del Plata no alcanza cuando le tenés que dar servicio de movilidad a toda la gente que llegó”.

Finalmente, Labaqui fue consultado sobre si el Municipio tuvo algún tipo de comunicación con la empresa. “Esa discusión la tiene que tener la ciudad para sí. UBER no es la única aplicación, desde ya que nosotros queremos que la gente use UBER, pero hay un montón de aplicaciones, no nos corresponde a nosotros decir cómo deben ser las reglas. Lo que es seguro es que tenemos experiencia para contar, si nos piden experiencias vamos a estar, pero sino lo importante es que Mar del Plata decida de qué manera quieren regular la actividad; y nosotros vamos a participar en la medida que nos convoquen, nos inviten y siempre vamos a estar dispuestos a ayudar. Hasta ahora, la discusión, por lo que pude ver está sucediendo en el Concejo Deliberante y es un debate positivo que se dé, porque la gente quiere que haya aplicaciones en la ciudad, entonces está bueno que existan estas discusiones para ver de qué manera se lleva a cabo”.