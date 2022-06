“Tenemos que afianzar la recuperación de los ingresos reales de los trabajadores”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó este jueves el compromiso del Gobierno nacional de recuperar el valor de los ingresos reales de los trabajadores argentinos “con paritarias que superen la inflación” y asumió que la suba de precios “es el principal tema” que Argentina debe atender.

En su primer informe ante la Cámara alta, Manzur explicó que “el índice mensual de la actividad económica lleva 13 meses consecutivos de crecimiento interanual” y afirmó que hubo “una recuperación generalizada” en diversos sectores como el comercio, la industria y la construcción.

“En 2021 la economía argentina se expandió 10,3 por ciento. Se recuperó en un solo año el impacto de la pandemia en el aparato productivo. El descenso había estado en el orden del 9 por ciento, la caída del PBI y esa dinámica virtuosa continúa en lo que va del año”, añadió.

Foto: Prensa Senado.

El ministro explicó que en el primer trimestre de este año el crecimiento acumuló una tasa del 6,1 por ciento y precisó que “de esta manera no sólo se recupera la economía sino los niveles previos a 2019”.

Manzur precisó “el desafío central del Gobierno es superar los 85 mil millones de dólares las exportaciones” al responder preguntas de los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio sobre las previsiones del plan económico.

En un tramo de la exposición, el funcionario recriminó a la oposición el no haber acompañado la aprobación de un Presupuesto para la administración del gobierno de Alberto Fernández, al señalar que por esa razón había muchas previsiones que no podían establecerse.

Foto: Prensa Senado.

“Estamos sin presupuesto, con todo lo que esto implica. Se nos piden datos y acciones en algo que no nos acompañaron a tener un presupuesto para tener una cierta previsibilidad sobre algo”, respondió a legisladores de JxC que le reprocharon la supuesta falta de previsibilidad en materia de combustibles.

El jefe de Gabinete ratificó el compromiso de reducir “paulatina y muy progresivamente” el déficit de financiamiento y destacó el compromiso del Gobierno nacional de recuperar el valor de los ingresos reales de los trabajadores argentinos “con paritarias que superen la inflación”.

También asumió que la suba de precios “es el principal tema” que Argentina debe atender y que “la inflación es un fenómeno propio de larga data que tiene múltiples razones” en Argentina.

Manzur aseguró que “gobernar es dar trabajo” y dijo que se observó un descenso del desempleo, que en el último trimestre del año pasado alcanzó un valor del 7 por ciento.

También confirmó que “se llegó a un acuerdo con el Club de París para prorrogar los pagos del próximo vencimiento del 30 de septiembre de 2024”.

Aseguró que el Gobierno argentino continuará con las medidas para saldar la deuda externa con todos los sectores y sostuvo que el próximo paso de acordar con el Club de París “tiene que ver con la decisión de ordenar las cuentas de Argentina en el plano internacional”.

Foto: Prensa Senado.

Manzur afirmó en ese sentido que su espacio político, el Frente de Todos, “nunca hubiera asumido semejante nivel de deuda”.

Destacó además que la Argentina “fue uno de los países que más vacunas consiguió” para atacar al coronavirus y dijo que se otorgó “una ayuda extraordinaria por parte de un Estado presente” a los sectores más vulnerables durante la pandemia.

También aceptó que la democracia en el país “tiene deudas pendientes” en el plano social, pero ponderó las políticas de consensos obtenidas en temas que unen a los argentinos como “el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas” o la política contra la violencia de género.

Antes de ingresar al recinto para exponer su informe, Manzur fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del primer piso de la Cámara alta.

El funcionario expuso durante 50 minutos ante los senadores para dar luego lugar a las preguntas de los senadores de las distintas provincias.

Foto: Prensa Senado.

El primero en preguntar fue el senador radical Víctor Zimmerman, quien se quejó de la falta de previsiones del Gobierno en materia energética y preguntó qué iba a pasar con a obra pública, fundamentalmente con las provincias del norte del país.

También mencionó el desabastecimiento de gasoil en algunas provincias y pidió precisiones sobre los fondos para financiar la importación de gas.

La tucumana Beatriz Ávila, de Juntos por el Cambio, dijo que su distrito tampoco estaba exento de la falta de gasoil.

La deserción educativa también formó parte del debate después de que el ministro explicara que trabajaban para que chicos que dejaron las aulas durante la pandemia retornen a las escuelas y la oposición manifestó su preocupación por esta consecuencia de la crisis sanitaria.