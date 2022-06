Charla del PRO Mujeres sobre la Prevención del Embarazo Adolescente

El PRO Mujeres brindo una charla en el marco del Día internacional de acción por la salud de las mujeres. Bajo el lema “Prevención del embarazo adolescente” disertaron la diputada nacional Silvia Lospennato; la doctora obstetra y ginecóloga Susana Canepa y la operadora en sociología social Alicia Tranchini.

Diana Tolosa, presidente de PRO Mujeres General Pueyrredon expresó que “es nuestro compromiso favorecer espacios donde se brinde información en temas complejos y así fortalecer el derecho de cuidarse y cuidarnos. Es necesario que todas las mujeres reafirmemos el valor del conocimiento sobre cómo proteger nuestra salud y el impacto positivo que eso tiene en nuestras vidas, tanto para el desarrollo personal como dentro de la sociedad”.

La diputada nacional Silvia Lospennato manifestó que “entre los 15 y los 29 es una etapa clave en las personas, sobre todo en las mujeres. Hay cuestiones fundamentales como la terminalidad educativa, el acceso al primer empleo, la decisión del primer hijo y la conformación de un hogar propio. La temporalidad y lugar de estas decisiones son básicas en las mujeres. Cuando en las adolescentes se adelanta la maternidad a estas otras cuestiones se pone a ellas mismas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Muchas de ellas sufren de otras vulnerabilidades como la pobreza, hacinamiento, falta de educación, sin acceso a servicios básicos ni salud. Y esto afecta principalmente dos secuencias posteriores en la transición a la adultez: la terminalidad educativa y el acceso al empleo. La maternidad es la mayor penalización en el acceso de las mujeres al mercado laboral, acceden en mayor medida en la informalidad y con menores salarios. La tasa de inactividad se duplica entre quienes tienen hijos respecto de quienes no los tienen. La maternidad temprana afecta toda la trayectoria vital de las personas. No solo es un tema de salud, es un tema de inclusión social. En Argentina hay 80 mil partos de madres adolescentes al año, y aproximadamente el 70% es de partos no deseados”.

La doctora obstetra y ginecóloga Susana Canepa afirmó que “es muy importante resaltar la importancia sobre el cuidado de la salud. Muchas veces llegan al consultorio sin conocer el propio cuerpo y con total desinterés en cuidarse. Es fundamental ser conscientes de los riesgos que hay y por los cuales hay que protegerse. El embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual son cuestiones en constante aumento por desinformación y también por falta de interés del cuidado propio. El promedio de edad de embarazo adolescente son los 12 años. Y esto a veces también tiene un trasfondo familiar y social. Hay mucho desconocimiento de métodos anticonceptivos que existen, cómo se usan y que no todos sirven para todas las personas por igual. Es elemental saber cómo funcionan y realmente usarlos. Hay que hacer hincapié en el uso del preservativo. A veces no se sabe la diferencia entre los anticonceptivos y el preservativo y se cree que un mismo método sirve para para ETS y embarazos a la par. Las normativas de la OMS en estas cuestiones, están planteadas hasta el 2015 y es necesario actualizarlas. Es básico el respeto propio y evitar cuestiones que nos perjudiquen la salud en un momento determinado y a lo largo de nuestras vidas. Que éste día de acción y movimiento se nos grabe y tomemos las medidas necesarias por y para nosotras mismas”.

Por su parte, la operadora en sociología social Alicia Tranchini afirmó que: “es importante promover el diálogo entre adultos y adolescentes. Todas las personas pensamos y sentimos de manera diferente. Es a partir de las necesidades, como motor del vínculo, la mejor manera de trabajar para mejorar la calidad de vida. Los padres también necesitan de un espacio para hablar sobre los métodos anticonceptivos, abusos, lugares donde acudir y estar atentos a los cambios de conductas. En fundamental establecer el espacio de diálogo para que los adolescentes puedan expresarse. Es una permanente retroalimentación. Los varones también sienten presión, es importante escuchar su voz y que entiendan que son responsables de toma de decisiones en algo en el que están implicados. Es importante que tengan todas las herramientas, contención de adultos, trabajar con sus pares, contar con espacios para hablar y acudir acompañados de todos los profesionales correspondientes”.

Diana Tolosa concluyó que “es fundamental que la decisión del embarazo sea por elección. El acceso a la información y a la salud es un derecho y es vital que se cumpla para reducir riesgos y eliminar desigualdades. Fortalecer el cuidado propio y cuidar al otro es vital para desarrollarse como individuos y en la construcción de una sociedad mejor”.