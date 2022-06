Castro y las personas en la calle: “Los dispositivos del Municipio no sirven”

Mientras Mar del Plata y la zona sufre la primera ola de frío del año, muchas personas piensan que pasa con las personas en situación de calle. Daniela Castro, Directora Provincial de Políticas de Diversidad Sexual y referente de Casa Puentes (con sede en Rawson 1842), dialogó con “el Retrato…” y sostuvo: “El que piensa que la gente en situación de calle es solamente algo habitacional, nunca trabajó sobre el tema”.

Consultada sobre las personas que están en situación de calle en el Partido de General Pueyrredon, Castro dijo: “Indiscutiblemente la preocupación es mucha porque en el último censo que realizamos arrojó que hay entre 280 y 290 personas en situación de calle, esto fue casi a fines del año pasado, entiendo que después del verano y además el número pudo haber variado para arriba, entonces lógicamente la situación es mucha”

El censo del año pasado fue realizado por la Red Casa Puentes, Castro al respecto explicó que se trata de “una herramienta que tenemos desde la Organización Nuestra América, de la cual soy referente Nacional, y es una red de contención, de abordaje comunitario de consumo problemático y gente en situación de calle”. Asimismo, en relación al trabajo diario que realizan sostuvo: “Desde Casa Puente asistimos en lo que podemos, este fin de semana y el pasado hicimos un encuentro de salud con médicos, enfermeros y personal de salud que habitualmente van a comer, bañarse, buscar ropa y abrigo. Son más de 80 personas por día las que van. Intentamos dentro de las herramientas que tenemos, asistir lo máximo posible. Sea hace muy difícil”

Respecto a la gente en situación de calle que no quiere recibir cobijo o abandonar la calle Castro explicó enfáticamente: “Eso es un mito. No existe nadie que elija estar en situación de calle. Lo que pasa es que los dispositivos que brinda el Municipio no alcanzan, no sirven. La mayoría, no todos, de las personas en situación de calle tiene problemas de consumo, y por ejemplo no les permite ingresar a los albergues si, visiblemente han consumido, entonces ahí hay un problema, porque estás corriendo el problema de lugar. Si no hay un abordaje que sea 100% integral, por supuesto que las personas van a elegir quedarse en la calle”

En este sentido, agregó: “Si va a algunos de los albergues y recibe maltratos, no pueden ingresar con sus familias o con las personas con las que están permanentemente acompañándose van a elegir estar en la calle, a pesar del clima y demás. Por eso es un mito que hay que desterrarlo. Ninguna persona elije la calle para vivir”

En relación al abordaje integral, Castro agregó: “indiscutiblemente se tiene que pensar en un abordaje así. Yo formo parte del Estado de la Provincia de Buenos Aires, y desde ahí tengo la posibilidad de mirar un poco de los dos lados, permanentemente, y nosotros desde Casa Puentes lo que hacemos es trabajar, con las pocas herramientas que tenemos, de una manera integral. El que piensa que la gente en situación de calle es solamente algo habitacional, nunca trabajó sobre el tema. La posibilidad de tener un lugar donde vivir, tiene que ser uno de los últimos eslabones de una larga cadena de asistencia permanente para que cada persona finalmente pueda tener un lugar donde vivir”, sentenció Castro.