Russo dijo que “los consejeros escolares oficialistas no van a trabajar, no están”

La infraestructura de las escuelas provinciales en el Partido de General Pueyrredon, siempre son noticia por su falta de mantenimiento. Si bien, durante el último temporal que atravesó la ciudad, ninguna escuela suspendió las clases por fallas edilicias, durante la ola de frío que está sufriendo Mar del Plata y la zona, el tema está en agenda.

Al respecto, fue consultada por “el Retrato…” Natilia Russo, presidente del Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredon, quien dijo: “Se están haciendo muchas las cosas, teníamos únicamente dos escuelas sin gas muy complicadas porque no se podía instalar el medidor de gas nuevo, la Secundaria 47, la 65 que comparte con la EP 1 y hace un rato nos confirmaron que en la 47 a partir de hoy tienen gas y la 65 está pronto a instalarse entre mañana y pasado. No tenemos ninguna escuela sin gas. Está la Técnica 5, que se aprobó en la Sesión Especial del lunes toda la instalación de gas nueva, con calefacción por 5 millones de pesos. Esa es la única que queda. Están llegando emergencias, diariamente por calderas que son obsoletas, pero se solucionan, no hay ninguna escuela sin gas por instalación, si hay escuelas con problemas de emergencia que se solucionan rápido.”.

“Estamos haciendo muchas obras, nos llegaron 250 millones de pesos para hacer obras; hasta el momento se licitaron dos una es la nueva conexión eléctrica de la Malharro, que era un reclamo histórico de la Comunidad para que puedan usar los talleres, es una obra por 20 millones de pesos; y el cambio de cubiertas de un jardín y están pronto a salir más licitaciones. Estamos trabajando muchísimo en emergencias, por los hechos de vandalismos por eso estamos trabajando el proyecto de corredor seguro, el caso de la 514, la secundaria 63, en donde se sufrieron hechos de vandalismo, rotura de vidrio, rejas, cerraduras”

“Si no hay denuncias no podemos hacer un mapa de riesgo”

En relación a los hechos de inseguridad que sufren alumnos y docentes en la entrada y salida de las instituciones educativas, Russo aseguró: “no se hacen las denuncias de los robos y hurtos, entonces lamentablemente no tenemos un mapa de riesgo. Lo único que tenemos registro es de los hechos que sufrieron las instituciones en el lugar. Somos conscientes de lo que está pasando, por eso estamos trabajando en varios proyectos, por ejemplo en una encuesta para toda la Comunidad Educativa, y estamos alentando a los padres y docentes a que hagan las denuncias. La idea es poder poner cámaras en donde el COM no tenga instaladas, fue una recomendación de Comisión Mixta de salud y seguridad. Es lo que hicimos en la Agraria, por emergencia. Fue la primera Escuela donde pusimos, desde el Consejo, cámaras de seguridad, pagamos el servicio, y no están conectadas al COM, las monitorea el directivo desde el celular mediante una aplicación. Desde el COM no tenemos un relevamiento de donde están las cámaras, fondos hay pero hay que trabajarlo en equipo ”, contó la funcionaria.

“Con la seguridad debemos trabajar junto al Emvial, el Emsur”

En este sentido, sobre el trabajo mancomunado con el Municipio, agregó: “El tema de la seguridad está ligado al luminario, por ejemplo, entonces hay que trabajar con el EMVIAL, el EMSUR, todos juntos. Lo que más nos preocupa ahora, más que la infraestructura, son los hechos de inseguridad por el vandalismo”. afirmó Russo y agregó: “Ayer nos llegó un reclamo de la Escuela Polivalente de Arte, por falta de calefactores. Ya estamos haciendo una contratación directa para contratar a un gasista que compre los calefactores y los instale. Generalmente nos llegan los reclamos por los medios, nos enteramos por ahí. Siempre vamos detrás del reclamo. Ayer nos llegó el email de esa escuela”.

Respecto de la Escuela Primaria 24 que realizaron un reclamo por la falta de agua, Russo explicó: “vinieron los familiares, y está la obra en curso, pero ellos querían ya tener agua, y yo no puedo en un día hacer un cegado de pozo, una torre tanque, instalar 4 tanques. Entiendo que son años de reclamo, esta comunidad hace tres años que están con el reclamo, ahora si se les está dando una respuesta, pero la gente está cansada”.

“Los consejeros escolares oficialistas no van a trabajar”

En relación a la falta de comunicación con el Gobierno Municipal, Russo dijo que los consejeros escolares oficialistas no van a trabajar, “no están”. “No hay un trabajo mancomunado en equipo, como debería ser”, explicó y agregó que OSSE no hizo la limpieza de tanques de las escuelas, “lo tuvimos que pagar. Pero, como tenemos la ventaja de que tenemos fondos, no dependemos en nada del Municipio. Tenemos fondos para infraestructura y para emergencias. Hay un equipo trabajando y la Provincia manda los fondos, le guste a quien le guste, sean del partido político de quién sean. El tema de la política partidaria yo la dejo de un lado, porque yo estoy acá para gestionar“, agregó la presidente del Consejo Escolar.

Finalmente, Russo aseguró que se hizo un relevamiento de la necesidad de Auxiliares en el distrito, “y ahora estamos esperando que la Provincia nos envíe la creación de los cargos. No depende de nosotros, aunque los reclamos sobre eso siempre nos llegan”, sentenció.