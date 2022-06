Denuncian irregularidades en la Audiencia Pública por la actividad Offshore

En la mañana de este martes se llevó a cabo la segunda jornada de la Audiencia Pública por la actividad offshore, en el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon. Mientras tanto, la Asamblea por Un Mar Libre De Petroleras, realizó una manifestación en la puerta del palacio municipal. En diálogo con “el Retrato…”, Jesica integrante de la organización denunció falta de transparencia e irregularidades en la Audiencia pública.

“Lamentablemente, en la primera jornada vimos una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno local, porque no hubo transparencia y se vieron muchas irregularidades, porque se le dio prioridad tanto a las empresas petroleras, al Gobierno y a instituciones pro petroleras”, sostuvo la referente.

En este sentido, agregó. “El requisito que emitieron para hacer la Audiencia Pública que si la persona a exponer, en el momento de ser llamada no está presente de forma virtual o presencial, no tiene la posibilidad de participar; sin embargo se dieron muchas situaciones en donde se esperó a los ausentes y se generaron estas irregularidades para que queden plasmadas las posturas políticas y económicas de las mismas. Todo lo contrario con lo que pasó con la ciudadanía, que son parte de la comunidad costera, a quienes se las limitó a la hora de participar, porque un día antes se les informó que no iban a tener la posibilidad de expresar lo que piensan respecto al proyecto petrolero. Esas desigualdades marcan una intención política”.

Asimismo, en relación a la acción judicial del Intendente Municipal respecto al tema: “Jésica dijo: “es un arma de doble filo. Montenegro nunca se pronunció en contra, ‘no dijo estoy en contra del proyecto’, dijo que hay irregularidades respecto al impacto ambiental, es diferente”.

En relación al impacto ambiental que puede generar este proyecto off shore, la voluntaria ambientalista sostuvo: “La ciencia no es neutral, es política, y hay quienes investigan a favor de las empresas porque están atrás de un rédito económico. Esto no se puede ver desde una perspectiva economicista, esto es algo integral y tenemos que tener más conocimiento de los ejemplos que nos demuestran desde hace varias décadas que la prospección sísmica seguida de la exploración generó un desastre ambiental. No lo contamos porque lo estamos inventando, nos remitimos a las pruebas”, sentenció.