Unidad Popular Mar del Plata – Batán convocó a la unidad para alcanzar la victoria en 2023

Unidad Popular (UP) realizó su acto de lanzamiento en Mar del Plata – Batán este fin de semana. El partido que integra el Frente de Todos celebró esta nueva etapa junto a más de un centenar de militantes y dirigentes políticos, sindicales y sociales en la sede de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredon.

El acto contó con la palabra de Ezequiel Navarro, referente local de UP y secretario general de ATE Mar del Plata; Hugo Amor, presidente provincial de UP; Graciela Iturraspe, secretaria de relaciones institucionales de la mesa nacional de UP y ex diputada nacional; y Claudio Lozano, presidente de UP a nivel nacional y miembro del directorio del Banco Nación.

“Esta experiencia electoral formidable que nos permitió sacar a Macri de la gestión es la que estamos acompañando hoy, en la que estamos participando hoy y es la que nos presenta problemas” enfatizó Claudio Lozano, quien también realizó algunas observaciones y críticas hacia la lógica que ha tomado el Frente de Todos de un tiempo a esta parte: “es absolutamente factible aún replantear el rumbo en el que estamos, y para eso se necesita autoconvocar al Frente desde la gestión o desde afuera de ella. Hay que autoconvocar al Frente, garantizar niveles de unidad que nos permitan empezar a insistir en el cambio de rumbo de la gestión, y si no lo logramos, que esto por lo menos nos permita conformar un bloque político y social que permita alumbrar una perspectiva cierta del futuro hacia el 2023. No podemos ser nosotros la excusa del retorno del neoliberalismo.”

Ezequiel Navarro, por su parte, repasó las distintas problemáticas que se ven a diario en las ciudades de Gral. Pueyrredon: “Vemos todo el tiempo problemas en los barrios, el problema de los espacios públicos, problemas con el transporte público, la falta de políticas de empleo y los problemas que permanentemente denunciamos con la atención primaria de la salud.” Fue sobre este último punto que Navarro observó: “en los tiempos más duros de la pandemia, la Municipalidad no solo no era capaz de poner una sola cama, sino que reducía la atención primaria de la salud, que lo único que hacía era recargar los dos hospitales públicos que, en la medida de sus posibilidades, eran los únicos que daban respuesta. Esta es claramente la política que lleva Cambiemos.”

Ante tal escenario, el referente de Unidad Popular Mar del Plata – Batán propuso: “desde este espacio entendemos que es un tiempo importante, estamos atravesando una etapa compleja en nuestro país, pero creemos que estamos a tiempo de revertir las políticas, que hay que redoblar los esfuerzos militantes. Esta no es la Mar del Plata que queremos, esta no es la Mar del Plata que soñamos. Queremos una Mar del Plata con salud, con educación, con vivienda, con trabajo y para eso tenemos que seguir militando, tenemos que seguir transitando el camino de la unidad para llegar al 2023 con una propuesta que ponga de pie a Mar del Plata. Por eso vamos a trabajar desde nuestro espacio en el Frente de Todos para construir una victoria en el 2023.”

El senador provincial por el Frente de Todos Pablo Obeid también compartió unas palabras, donde aseguró “es un momento donde se instala constantemente el discurso cada vez más duro de la anti política, por eso es una saludable noticia y es audaz dar este paso” en referencia al lanzamiento de Unidad Popular. “Es muy auspicioso que podamos en Mar del Plata y en la quinta sección contar con compañeros en esta vocación de poner identidad en el marco de la construcción del Frente de Todos” concluyó el senador.

En la jornada también estuvieron presentes Oscar de Isasi, secretario general de ATE y de la CTA de provincia de Buenos Aires; Carlos Díaz, referente de los mismos espacios sindicales; Diego Lencinas, secretario general de CTA Autónoma Mar del Plata; concejales del Frente de Todos Gral. Pueyrredon; Marcos Gutiérrez, jefe regional de la ANSES; Fernando Mogni, titular de PAMI a nivel regional; Laura Domínguez, titular de ARBA Mar del Plata; Carla Lorea, directora del CPA Mar del Plata; Daniel Di Bártolo, delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación; Gabriel Felizia, titular del consorcio portuario; dirigentes de Descamisados, Seamos Libres, Socialistas en Red, Encuentro Peronista, Frente Grande, Forja, CCC, PTP, Kolina, Movimiento Octubres, Los Irrompibles y Jóvenes Solidarios. El sindicalismo también acompañó la jornada de la mano de autoridades de CTA autónoma, CTA de los trabajadores, SUTEBA, UTEDyC, UOM, ATE, Prensa, Asociación de Propagandas Médicas, Fleteros, SAON y AJB, entre otros. Por la región, participaron Mariano Casado, concejal de Quilmes y Ángela Perrota, consejera escolar de Mar Chiquita.