UCIP: “Tenemos que pensar en grande”

En la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante, desde la UCIP remarcaron “el puerto de Mar del Plata ha sido elegido por la empresa en su Estudio de Impacto Ambiental, sería una perdida de oportunidades para nuestro partido, que se haga la exploración y la explotación y se utilice para la logística otro puerto vecino que ya se han manifestado a favor de recibirlos con los brazos abiertos”.

“Es una oportunidad que con los recaudos pertinentes no podemos dejar pasar, pero debe ser sostenible: en términos ambientales, garantizando no solo el cuidado de las normas ambientales, sino también comenzar a pensar como convertir los recursos no renovables en renovables; en términos económicos, que permita la convivencia con otros sectores económicos, como la pesca, cuidando el recurso pesquero con métodos y tiempos que minimicen los efectos, y el uso de las infraestructuras portuarias o ampliar las existentes; y por último desde el punto de vista social, una actividad que permitiría la mejora de los salarios, el poder adquisitivo y el consumo interno local.” mencionó el presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, Cdor. Blas Taladrid.

Sobre la transición hacia las energías renovables remarcaron que el avance hacia las energías renovables no es inmediato, requiere de un proceso con cambios culturales, de políticas públicas y de inversiones, y los recursos que generen esta actividad pueden favorecer esta transición.

Hay empresas que interpretan estos cambios culturales y adaptan sus productos y sus procesos por las nuevas oportunidades de mercado, pero no debemos desconocer que hoy los hidrocarburos no son sólo una fuente de energía sino una materia prima esencial para otras industrias como la petroquímica, tecnológica y farmacéutica, automotriz, textil, entre otras, y presente muchos aspectos de la vida cotidiana.

En un país donde manifestamos la falta de política de estado, encontramos hoy una política que inicio un gobierno y continuó otro, una de las pocas políticas de estado, y que teniendo en cuenta que se habla de proyectos que favorecerán a varios gobiernos hasta el 2045. Más aún el autoabastecimiento energético nacional es una política comenzó en con el desarrollismo de Frondizi.

“Hoy debemos pensar en grande” mencionó el presidente de la entidad y recordó la falta de planeamiento estratégico. “hablamos de proyectos hasta el 2045 y se ha abandonado el Plan Estratégico Mar del Plata Batan 2030, y el insipiente Consejo Económico y Social local, ya sea por la pandemia o cualquier otro efecto, no ha logrado cubrir aún este espacio de planificación” fue lo último mencionado antes del corte de la transmisión.

Finalizado el tiempo de exposición, desde la UCIP indicaron que hoy “pensar en grande” es pensar en la unión de todo el arco político, y de las instituciones y fuerzas vivas de la ciudad para retomar la planificación estratégica, y sobre todo para que parte de los ingresos generados por esta industria no queden en los ámbitos nacionales y provinciales, sino que se vuelquen a políticas de desarrollo local y de infraestructura, programas de desarrollo sostenible ambiental, económico y social.