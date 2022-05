Ola Polar: ¿Qué hace el Municipio con la gente en situación de calle y la inhalación de monóxido de carbono?

Una inesperada ola polar acecha Mar del Plata y el resto de la Provincia de Buenos Aires. La sensación térmica que se sufrió durante la noche estuvo debajo del cero. Estas condiciones climáticas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional continuarán hasta el sábado. Es por eso que desde el Municipio se están realizando un operativo en la calle con tareas mancomunadas de Desarrollo Social, Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad.

“Es importante hablar de esto,por lo que se viene en materia meteorológica. Mar del Plata, gran parte de la Provincia y el país pasarán por una ola de frío muy profunda. En nuestra zona, el sudoeste de la Provincia, vamos a tener temperaturas que van a estar por debajo del cero durante la noche y madrugada. Por eso es importante poder refrescar y dar conocimiento a algunas cuestiones que pueden evitar daños a la población“, sostuvo en diálogo con “el Retrato…” Rodrigo Gonçalves, titular de Defensa Civil.

Respecto a la gente en situación de calle del Partido de General Pueyrredon, el funcionario sostuvo: “la Plaza Rocha es un lugar de recepción para dar asistencia a esta gente que fue relevada por la Secretaría de Desarrollo Social, que se les da cobijo durante la noche en los paradores municipales, con la posibilidad de tener una ducha caliente y un plato de comida caliente”

“También apelamos a la solidaridad, porque muchas personas que están en situación de calle no quieren dejar esa condición y no podemos ir contra su voluntad; por eso Desarrollo Social hace recorridas durante toda la noche en conjunto con la Secretaría de Seguridad, Defensa Civil para poder dar asistencia. Aquellos vecinos que vean a gente en situación de calle, y no quieren dejar su lugar siempre se les puede dar una tasa de té o alimento, una frazada, eso puede ser una buena acción para poder soportar temperaturas que pueden estar por debajo del cero”, agregó Gonçalves.

Campaña para evitar la intoxicación monóxido de carbono

Asimismo, el titular de Defensa Civil aseguró que por el otro lado hay que recordar la campaña para evitar la intoxicación monóxido de carbono, “debemos verificar que la llama no sea amarilla, sino azul, porque sino tenemos la posibilidad de una combustión incompleta, ventilar mínimamente los ambientes que están siendo calefaccionados para evitar la acumulacion de monoxido de carbono y tener mucha prudencia a al hora de calefaccionarnos con otro tipo de elementos, como pueden ser pantalles, salamandras, hogares que no terminen generando principios de incendios como ya tuvimos estos últimos días. Es muy importante ser responsables a la hora de calefaccionarnos, y más teniendo en cuenta que lo vamos a necesitar en estos próximos 5 días donde las temperaturas serán muy adversas”, sentenció el funcionario.

En este contexto, el municipio recordó que los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). Desde la comuna recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o con el Parador Las Américas (465 0443).