Coria pide modificar la categorización provincial del sector de destilerías artesanales

En el marco del auge que ha registrado en el último tiempo el mercado de la destilería, la ex concejal, Cristina Coria, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “es un sector joven, innovador, pero no improvisado, sino todo lo contrario: muy profesional” y aseguró que presenta características “muy similares al de la cerveza artesanal”. A su vez, consideró que se ha de llevar adelante en forma urgente “la modificación en la categorización a nivel provincial”.

En tal sentido, la ex concejal, Cristina Coria, en diálogo con “el Retrato…” explicó que el crecimiento que ha tenido el sector de la destilería artesanal en Mar del Plata y la voluntad de los productores por trabajar juntos “es muy similar” al que registró previamente el de la cervecería. “Es un sector joven, innovador, pero no improvisado, sino todo lo contrario: muy profesional”, señaló.

“Es un sector que recién está arrancando, pero ha comenzado muy bien, enfocados y no tienen techo”, aseguró la ex edil de General Pueyrredón y comentó que “son conscientes que tienen que resolver la legislación provincial y que es importante trabajar con el Municipio, porque no siempre los sectores del Ejecutivo conocen la dinámica de un sector en particular, sobre todo cuando éste es nuevo”.

Frente a ello, Coria consideró que el sector de la destilería presenta características “muy similares” en lo que es estructura de productores y la forma de trabajar del sector cervecero, ya que no todos funcionan de la misma manera” y añadió que el sector está trabajando “activamente” para que se ordenen las cuestiones que aún se encuentran sin resolverse.

“Los productores son proactivos y tratan de mejorar las cosas continuamente, lo cual también sucedía en el sector de la cerveza artesanal”, apuntó al mismo tiempo que subrayó que Mar del Plata ya es un polo gastronómico consolidado y tiene mucho para ofrecer desde otros sectores también como ser la cerveza artesanal. “Todos los gin son diferentes y tienen algo distinto. Por eso, hay mucho para ofrecer”, precisó.

Coria, consideró que el maridaje con las comidas es otra cuestión que se debe desarrollar en este sector. “Mar del Plata es un polo gastronómico, pero también de bebidas. Hay muchas condiciones para poder seguir creciendo, produciendo productos diferenciados, etcétera”, agregó y comentó que hay muchos productores que han obtenido premios de reconocimiento y que han participado en concursos internacionales.

Seguidamente, destacó la importancia de llevar adelante la modificación en la categorización a nivel provincial. “El Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable tienen un nomenclador para la radicación de industrias, pero dentro de la destilería no está contemplada la artesanal, sino que está englobada en otra actividad”, indicó.

“La destilería tiene una categorización muy alta en la clasificación industrial, lo cual les impide localizarse en la mayoría de los distritos. Según la normativa provincial las destilerías solo podrían radicarse en zonas muy específicas. La ordenanza es amplia, pero la normativa provincial, que obviamente también tienen que cumplir, los limita”, explicó.

En ese contexto, recordó que oportunamente se presentó un pedido desde su espacio, el cual fue votado por unanimidad en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, pero aún la provincia no lo ha resuelto. “Implica el cambio de un nomenclador, el cual establece una serie de puntajes. Las destilerías siempre van a las categorías más altas, se les exige más condiciones y las limita en la radicación”, remarcó.

“El Municipio hizo algunas gestiones, pero ahora los empresarios constituyénose como Cámara le van a dar más fuerza al pedido, que le va a facilitar a todos los productores de la provincia poder localizarse. La actividad no conlleva mucha inseguriad sino que la misma puede desarrollarse con cuidados, como cualquier otra. Hoy está limitada”, completó.