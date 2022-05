Anuncian el XIII Campeonato de la Costa de Tang Soo Do

El día 5 de junio del corriente año, se llevara a cabo el “XIII Campeonato de la Costa” de Tang Soo Do, el mismo se desarrollara en APAND (ruta 2 y Beruti). Se estima una presencia de más de 300 alumnos para desarrollar la competencia de formas, formas con armas y combate.

El director de este evento es el Maestro Pablo Pieropan, profesor de educación física y profesor a cargo de la escuela KICK-FIRE. Como ya es costumbre a desarrollarse en esta época, la convocatoria es de gran importancia, no solo por la magnitud de alumnos que asisten sino también por el marco socio cultural en el cual se desarrolla.

El Tang Soo Do, es un arte marcial tradicional moderno, que está enfocado hacia la disciplina, la práctica de formas y secuencias, y el combate reglado orientado hacia la defensa personal.

La esencia es vivir en perfecta armonía con las leyes de la naturaleza. Ser uno con la naturaleza es lo que nos esforzamos por alcanzar. Nuestro objetivo es comprender, apreciar y aplicar estas leyes.

Hace más de 30 años que se practica en Mar del Plata, es una disciplina internacional, que recorre todos los continentes. El primer Maestro, en nuestra ciudad, fue Alejandro Pissoni, el cual dejo un gran legado para todos los practicantes. Seguimos recorriendo su camino con las enseñanzas que él dejó.

La escuela KICK-FIRE, es una de las más grandes del partido, contando con otras sucursales en diferentes puntos de la Argentina. La misma, destacándose por hacerse presente en todas las competencias del calendario deportivo, y consagrarse en más de una categoría. No solo a nivel nacional, sino que también internacional. Llevando delegaciones de competidores a EEUU, cada dos años.

En esta oportunidad la Asociacion Argentina de Tang Soo Do solo llevará a dos competidores: Luis Ferreyra (actual Champion Argentino y Sudamericano) y Daniela Barrilari. Siempre que viajamos logramos hacer podio y traer más de una medalla por participante. Este año el objetivo es ganar la copa Gran Champion (que se entrega al competidor que suma más puntos en las categorías de Armas, Formas y Combate)

Pero estas competencias internacionales, están fuera de los parámetros económicos alcanzables. Es por eso, que toda la familia de KICK-FIRE, trabaja arduamente en eventos, tales como bingos, fiestas, rifas y torneos. Todos a beneficio del gran objetivo, que es el viaje al campeonato mundial en EEUU. Actualmente no contamos con ningún tipo de ayuda municipal o provincial, para solventar nuestras competencias.

Cabe destacar que los fondos recaudados del torneo de la costa, serán utilizados para costear el viaje que tiene que realizar un grupo de la escuela KICK-FIRE, al Campeonato Mundial a desarrollarse del 23 al 26 de junio del corriente año.

Volviendo al torneo de la costa, será un evento de grandes dimensiones, el cual asistirán varias escuelas de Mar del Plata, Villa Gesell, y Buenos Aires. El mismo comenzara a las 10:00 am, y culminara a las 17:00 pm.