En medio de rumores de renuncia, Francisco pidió “no eternizar” porque “no somos indispensables”

En medio de los crecientes rumores de una dimisión al Papado, el Papa Francisco pidió no “eternizar” a nadie en los altos cargos religiosos y que “sea siempre el mismo”.

Dijo que la permanencia de una persona en un cargo de la iglesia católica es “una cosa fea” porque ninguna persona es “indispensable”.

“Todos son buenos, pero no todos son indispensables. No somos indispensables”, dijo Francisco este 29 de mayo al recibir a los miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Italia que participan en la VII Ultreya de Roma, un encuentro nacional de testimonio y oración.

“Termino este trabajo de coordinador o coordinadora… ya sea del grupo, de los países o en general, me voy a casa, es decir, entro en los grupos como una persona normal y corriente. ‘No, pero yo hice esto, ahora me toca…’. No toca nada, ¡a ti te toca ir a casa!”, reflexionó el Pontífice.

El argentino Jorge Bergoglio, de 85 años y con 9 años de papado a cuestas, tiene dolores de rodilla y fue visto en una silla de ruedas en un acto público a principios de mayo.

El pontífice también sufre dolores de cadera y se sometió a una delicada operación de colon en julio de 2021, tras la cual también tuvo que utilizar una silla de ruedas.

En julio de 2021, el papa se sometió a una operación de intestinos y permaneció 11 días hospitalizado, tras lo cual comenzaron a escucharse voces que barajaban la posibilidad de que el octogenario jefe de la iglesia renunciara a su cargo.

En agosto, el periódico Libero informó que había “un cónclave en el aire” en el Vaticano, una referencia a la reunión secreta en la que los cardenales eligen un nuevo Papa cuando el titular muere o renuncia.

El informe decía que Francisco había planteado la necesidad de renunciar, posiblemente para coincidir con su 85 cumpleaños en diciembre de 2021.

En septiembre, consultado en una radio sobre la posibilidad de renunciar, al igual que lo hizo su antecesor, el papa Benedicto XVI, en 2013, Francisco dijo: “No sé de dónde sacaron la semana pasada que iba a renunciar… ni siquiera se me pasó por la cabeza”.

“Siempre que un Papa está enfermo siempre hay una brisa o un huracán sobre un cónclave”, se quejó.