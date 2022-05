Florencia Cordero fue reconocida por Concejo Deliberante

Mediante Decreto de la Presidencia Nº 364, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresó su reconocimiento a Florencia Cordero “por ser la primera relatora mujer de básquet de habla hispana en el mundo”.

El acto se desarrolló esta mañana, viernes 27 de mayo, en el recinto de sesiones, a instancias del autor de la iniciativa, Nicolás Lauría (CREAR Juntos). Asistieron, también Mercedes Morro (VJ); Roberto “Chucho” Páez (FdT); y Horacio Taccone (AM).

Asimismo, participaron amigos, colegas y referentes del básquetbol marplatense, entre ellos el DT Guillermo Narvarte; los jugadores retirados Eduardo Dominé, Esteban de la Fuente, Alejandro Reinick y Teodoro Michalópulos; además de directivos de clubes como Peñarol y Quilmes.

Luego de la presentación formal del acto, Lauría expresó: Quería agradecer y destacar la labor de Flor, viendo cómo creció en este ámbito. Siempre se ha caracterizado por meter alegría en sus vínculos. Nos hemos acompañado, cada uno en su trayectoria, que coincidieron en el tiempo. Es un gran logro, muy importante, tener voces femeninas relatando básquet. Ojalá sigas desarrollándote, concretando nuevos sueños y luchando por tus afectos”.

“Muchas gracias a todos. Son más de 20 años de recorrido en los medios, puntualmente en el básquet. Gracias a Nico Lauría que, cuando el año pasado me comentó de esta iniciativa, me emocionó mucho. Siempre traté de abrirme camino y tomando desafíos por mí misma. Si la oportunidad no venía a mí, la generaba yo. Ojalá futuras periodistas sientan lo que yo: que cualquier rol puede ser ocupado por una mujer. Y gracias a todos los protagonistas de este hermoso deporte, que siempre me han tratado con respeto y afecto. El básquet me dio la posibilidad de conocer el mundo y mi mundo es el básquet”, soltó Cordero en el tramo final de su discurso, luego de haber recibido la distinción.