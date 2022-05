Marina Sánchez Herrero está cada vez más cerca de la Corte Provincial de Justicia

Desde que asumió se rumoreó que solo se haría cargo de la Presidencia del Concejo Deliberante únicamente por 6 meses. Más tarde, Marina Sanchez Herrero se mostró muy cerca y activa al lado del Intendente Guillermo Montenegro, y el rumor mutó y todos comenzaron a sugerir que sería la ficha para ser la próxima candidata a Intendente de la UCR. Pero estaban equivocados.

Más de una vez este medio lo afirmó: Sanchez Herrero pretende volver a estar vinculada con la Justicia. Y así será: es una de las candidatas a ocupar un lugar en la Corte provincial de Justicia.

En confianza, no tiene problema en decirlo, no se siente parte de la UCR ni tampoco pretende serlo. Es más, le gusta hablar tanto que a varios les contó que su concejalía fue una propuesta de Montenegro, y no de su esposo Maximiliano Abad.

Lo cierto, es que la vicedecana en la Facultad de Derecho o “primera dama”, y como muchos aún la llaman en los pasillos del Concejo Deliberante, está más cerca de pegar el portazo que de seguir al mando de la presidencia, que quedaría en manos de un edil de Juntos, ¿Será un radical?. Pronto todo se sabrá.