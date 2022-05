Franja Morada pidió ante los concejales que se cumpla ley del boleto universitario gratuito

El Concejo Deliberante celebró este jueves una Sesión Pública en la que hubo, después de dos años, varios vecinos del Partido de General Pueyrredon que hicieron uso de la Banca 25. Bruno Gianini, referente de la Franja Morada, brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical hizo uso de la palabra para pedir por el boleto universitario gratuito.

En diálogo con “el Retrato…” Gianini sostuvo: “Pedimos el espacio porque entendemos que el Municipio, a través del Concejo Deliberante puede exigirle a la Provincia que termine de cumplimentarcon la Ley 14635 que es la que se votó en el 2015 que plantea el boleto universitario gratuito en toda la Provincia de Buenos Aires a costa de la Gobernación. En la Provincia en 28 Universidades esto ya está sucediendo, menos en las Universidades del Sur, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Tandil. Somos una de las Universidades que quedan pendientes, con una población universitaria enorme que después de los años de pandemia, se necesita más que antes contar con esto”.

En esta línea, Gianini explicó porqué el boleto universitario gratuito no está incluido en el Pliego de Transporte local: “la herramienta que da la Ley Provincial es que el costo del boleto universitario gratuito lo asume la Provincia, entonces no afecta ni a la tarifa plana de lo vecinos, que en su momento se planteó, ni a otros beneficiarios como los estudiantes secundarios, primarios o de nivel inicial. En este caso, si se aplica la Ley la Provincia se hace cargo de los Universitarios”.

Asimismo, el universitario radical dijo: “Es cada vez más difícil para un universitario usar el servicio de transporte público. Lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es la frecuencia del transporte, si el colectivo llega o no al lugar donde uno reside, si tiene que tomar más de un colectivo para poder llegar a la facultad; es decir, hay un montón de factores que hacen que mucha gente hasta no elija estudiar porque sabe que el costo del transporte no lo va a poder asumir, porque además hay otros costos, dependiendo de la carrera. La Universidad no es gratuita, es de arancelada y a la hora de evaluar si uno puede o no puede acceder a la Universidad, se termina postergando la decisión”.

Finalmente Gianini sostuvo: “Pretendemos que el Concejo trate un proyecto de comunicación que nosotros vamos a elevar a través de una nota particular para que se le pida a la Provincia que se involucre cuanto antes en las Universidades que ya tienen el boleto. Estamos trabajando con las Universidades que todavía no lo tienen, para elevar un proyecto directamente a la Cámara de Diputados y a la de Senadores de la Provincia”, sentenció.