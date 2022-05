Montenegro dijo que no hay soluciones mágicas para salir de un estancamiento de 40 años

El intendente Guillermo Montenegro remarcó que “la Libertad no es una palabra vacía, sino algo que tiene que ver con los valores de cada uno. Somos marplatenses, defendemos lo nuestro y lo que vamos a generar es salir del lugar que no nos gusta y de la sensación de estar en un estancamiento en los últimos 40 años.”

Con la presencia del Intendente Municipal Guillermo Montenegro, este miércoles se llevó a cabo el acto oficial conmemorativo por el 212º aniversario de la Revolución de Mayo.

La idea original era utilizar la Plaza de los Jubilados (ubicada en Ayolas y Rondeau), frente al Distrito Descentralizado Vieja Usina, pero debido a las inclemencias del tiempo, el encuentro se desarrolló en el gimnasio del Colegio La Sagrada Familia, en Magallanes 3750.

El acto comenzó con las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretadas por alumnos del 6º año del Colegio IDRA, con la dirección musical del docente Carlos González. Posteriormente, Camila Centeno, alumna de 6º B de la Escuela Municipal Nº 14 leyó un texto alusivo..

“Quiero agradecer a los chicos que nos acompañan con las banderas, a los que hicieron un versión tan linda del Himno y muy especialmente a los vecinos”, señaló Montenegro en el inicio de su alocución. “Queríamos hacer el acto en la Plaza. Estuvimos trabajando mucho en ella porque pensamos que es importante para el barrio y queríamos disfrutar el 25 de Mayo con los vecinos, pero como no se pudo, queremos agradecer a los dueños de casa, a la Sagrada Familia, que nos permite compartir este momento”, agregó.

“Un día como el de hoy mueve muchas cosas, sobre todo el saber qué motivó a que pasara lo que pasó el 25 de Mayo de 1810. Y yo creo mucho tiene que ver con los valores. Y los valores tienen que ver con el respeto, con la honestidad, con la educación, con la escucha. Y esos valores que marcan tanto la unidad que necesita tanto el pueblo argentino. Y creo que así fue pensada y que así debemos mantenerlo”, afirmó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente declaró: “Creo que eso está muy claro y así lo plantean los vecinos permanentemente en nuestra ciudad: cómo traspolamos esos tipos de valores a lo que nos pasa hoy. Eso de empujar, de estar todos juntos, de darle el valor a la escucha. Y la escucha no es prestar la oreja. La escucha es ponerte en el lugar del otro. Lo hablaba más temprano el obispo Gabriel Mestre: escuchar con los oídos del corazón.”

“Cuando recorro y hablo con los vecinos, lo que más pretendo es poder escuchar y ponerme en lugar del otro. Y creo que eso es algo que hicieron los protagonistas del 25 de Mayo de 1810. Ponerse en el lugar del otro, entender la libertad no como una palabra vacía, sino como algo que tiene que ver con los valores de cada uno y los valores que representan a esa identidad, que es tan importante en nuestro país y en nuestra ciudad.”

En otro tramo de su discurso, Montenegro afirmó: “Somos marplatenses y defendemos lo nuestro. Y lo que nosotros vamos a generar -cuando uno lo traspola hoy- es a salir del lugar que no nos gusta y esta sensación de estar en un estancamiento en los últimos 40 años. Qué es responsabilidad nuestra, que tenemos una ciudad maravillosa, que es la ciudad más linda del mundo, que la habita un grupo de gente espectacular a la cual yo le agradezco a cada uno de ustedes el esfuerzo que vienen realizando a diario. El que se levanta a laburar a las 5 de la mañana, el que viene al Puerto, el médico, la maestra, todos los que durante todo el día ponen ese esfuerzo para mantener a la ciudad donde está. El que se levanta y lleva a sus hijos al colegio, el que pone el hombro, el que escucha al otro. La solidaridad pasa por sentir lo que estás dando, no es dar lo que te está sobrando, sino todo lo contrario.”

Finalmente, el intendente aseguró que “no hay soluciones mágicas”. “No las hubo en 1810, no las hubo en ningún momento de la Historia de nuestro país. Las soluciones mágicas no existen. Lo único que existe es el compromiso, el esfuerzo, el respeto, la educación, el empujar y salir todos juntos. Y esto me parece que para nosotros está claro que lo podemos hacer, lo tenemos que hacer no solamente para nuestros hijos y nietos, sino que también para nosotros. Porque nosotros merecemos disfrutar una ciudad cada día mejor en la que cada uno de nosotros le ponga todo. Viva la Patria!”, concluyó.

Cabe señalar que –previo al acto desarrollado en el Puerto- el Intendente Municipal participó del Tedeum en la Iglesia Catedral, a cargo del Obispo Gabriel Mestre. Allí estuvo acompañado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Marina Sánchez Herrero y el Senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco, entre otras autoridades.