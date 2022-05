Familiares de las víctimas del ARA San Juan volvieron a repudiar al macrismo

Familiares de víctimas del ARA San Juan repudiaron la actitud legislativa del bloque de Juntos por el Cambio (JXC) en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, donde no acompañaron el dictamen de un proyecto de ley, destinado entre otras cuestiones, a proteger el área donde se encontraron los restos del submarino, denominada como “Agujero Azul”.

“No nos sorprende la actitud de Juntos por el Cambio. Es la misma cada vez que se trata del ARA San Juan, allí lo que viene es el maltrato, la cachetada y esta vez no fue diferente“, afirmó la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan.

“Esta vez había que aprobar un dictamen sobre un proyecto de ley, Agujero Azul, para proteger no solamente los recursos naturales de nuestro lecho marino, sino también la zona donde quedó el destino final del submarino y de sus 44 tripulantes”, señaló la letrada.,

El proyecto que propone la creación del área marina protegida “Agujero Azul” es de autoría de la bonaerense Graciela Camaño (Identidad Bonaerense-Interbloque Federal) y cuenta con el respaldo del bloque del Frente de Todos (FdT).

Abarcaría una superficie de 164.000 kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan.

El proyecto fue debatido en el segundo semestre del año pasado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, pero no obtuvo dictamen y perdió estado parlamentario.

También había sido incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo para febrero, pero la falta de reuniones de comisión y de sesiones frustraron su debate.

Tras perder estado parlamentario el 28 de febrero, fue nuevamente presentado por su autora, aunque esta vez se simplificó el giro en la comisión de Legislación General.

En este punto, Carreras destacó que la aprobación de la iniciativa tenía que ver con el cuidado de “los recursos soberanos que custodiaba el ARA San Juan, coincidiendo la zona con el destino final de los 44 tripulantes y la nave” al lamentar que “eso es Juntos por el Cambio, el voto negativo”.

Luego, en un comunicado emitido por la querella, la abogada amplió con que “no puede admitir” que se deje “sin la protección, no solo los recursos soberanos, sino también la prueba para eventuales pericias de la investigación judicial sobre los restos y el submarino ARA San Juan”.