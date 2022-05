El Obispo pidió “cultivar la escucha y el diálogo para el crecimiento de nuestra Nación”

Se realizó e la ceremonia de Acción de Gracias o Tedeum en la Iglesia Catedral y fue presidida por el obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre, junto a la presencia del intendente Guillermo Montenegro y miembros de su gabinete y del gobierno local, autoridades de la provincia y la nación, autoridades militares y representantes de las organización sociales, económicas y de diversas instituciones de la ciudad.

En su Homilía, Mons. Gabriel Mestre dijo: “Estamos reunidos en la Iglesia Catedral de Mar del Plata para dar gracias a Dios por el don de la Patria. Por la vida de esta querida tierra argentina que es nuestra casa. Celebramos el aniversario 212º de la Revolución de Mayo y del Primer Gobierno Patrio. El texto bíblico que acabamos de escuchar, del quinto libro del Pentateuco, es un relato muy importante para la tradición hebrea y también para la fe cristiana. Dentro de los varios aspectos que se enumeran, me concentro en la primera palabra del relato que es la invitación a la escucha: el valor esencial de escucharnos en la vida de la Patria. El Papa Francisco desarrolla el tema de la escucha en el Mensaje por las Comunicaciones Sociales de este año 2022 titulado: Escuchar con los oídos del corazón. La Palabra de Dios insiste, y el Papa lo recuerda: debemos desarrollar nuestra capacidad de escucha para renovar nuestros vínculos con el mismo Dios y con nuestros hermanos. Muchos de los problemas serios, y hasta graves, que complican la vida de nuestra querida Patria, parten de esa falta de escucha profunda que nos lleva a ser indiferentes.

A lo largo del Mensaje, Francisco desarrolla muchos aspectos de la escucha. Comparto algunos: escuchar es decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico… escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana… La escucha, en el fondo, es una dimensión del amor… Sólo prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Mucho para pensar y confrontar con nuestra vida. En este contexto de acción de gracias por la vida de la Patria, pedimos a Dios las fuerzas necesarias para aprender a escucharnos.