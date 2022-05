Andrea Fittipaldi brindará un show en “Chauvin” en  su regreso luego de la pandemia

La a marplatense Andrea Fittipaldi se presentará este viernes a las 20 junto a su banda en el nuevo soundroom de “Chauvin”, ubicado en San Luis 2849 de la ciudad, donde interpretará canciones del acervo musical popular de raíz argentina y latinoamericana.

En tal sentido, Andrea Fittipaldi, en diálogo con “el Retrato…” expresó que este viernes se hará presente en la sala Chauvín a los efectos de interpretar canciones del acervo musical popular de raíz argentina y latinoamericana, con repertorio de Raúl Carnota, Fernando Cabrera, Jose Luis Guerra, Chabuca Granda, Jorge Fandermole, Fito Paez, entre otros “comprometido socialmente o con un mensaje de esperanza”.

“Vamos a estar tocando una hora aproximadamente junto a Juampi Sabater (arreglos, guitarra y coros), Mario Reynoso ( guitarra y coros), Samuel Flores (percusión) y Sabrina Striebeck ( bajo). Hacemos música popular y la idea es viajar a través de diferentes autores de latinoamérica tratando de dar un mensaje”, sostuvo y señaló que, en esta oportunidad, se inclinará más por lo latinamericano, en lugar del folclore, dándole la oportunidad a autores que también son de su preferencia.

Seguidamente, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a cómo la pandemia influyó en su actividad, en tanto la misma implicó “un parate absoluto” y agregó: “Tenía un concierto y lo tuve que suspender por COVID. No hay demasiados espacios en Mar del Plata donde poder presentarse con una banda completa, salvo que sea un teatro grande”.

“Por lo general, nos presentamos en los bares. Habitualmente actuamos en el bar “El Argentino”, donde nos acomodamos bastante bien, ya que el espacio tiene una magia muy particular, pero otras veces se hacen presentaciones privadas”, expresó la reconocida artista local.

En relación a la propuesta del bar Chauvin, destacó que la misma representó “una maravillosa oportunidad” de poder estar con una platea. “Me gusta mucho cantar en espacios donde la gente come y toma, ya que se genera una magia muy linda, pero cantar en un teatro también está bueno”, precisó a la vez que consideró que en dichos espacios “existe una mayor distancia con la gente, ya que uno no puede bajar y cantar con las personas que están en las mesas”.

“El teatro hay algunas cosas que no las permite, pero el lugar tiene una técnica sonora muy buena y hay muchas expectativas en ese aspecto”, explicó la reconocida artista local y agregó: “No somos contratados de nadie, sino que somos particulares” a la vez que adelantó que, antes de fin de año, seguramente se haga presente en el espacio teatral “Cuatro elementos”.