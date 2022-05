Santín sin vueltas: “Que dejen de nombrar funcionarios en vez de cobrar más tasas”

La actualización del programa “Comemos Afuera” que el Gobierno Municipal pretende aprobar en el Concejo Delieberante está levantando muchas críticas, porque el proyecto prevé que los comerciantes gastronómicos paguen una nueva tasa por la instalación de los Decks en el espacio público.

En este contexto, Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “Me parece que el intendente se está equivocando, porque hoy no estamos en condiciones de agregar más impuestos a una actividad que bastante golpeada viene, y que genera soluciones concretas, desde la cuestión laboral. Cada Deck genera entre 2 y 3 puestos de trabajo. Nosotros tenemos que discutir la reducción de los impuestos”.

En esta línea, agregó: “Desde UTHGRA estamos trabajando incansablemente para revertir la informalidad, y vamos a seguir trabajando en ese punto, y no suma hoy agregar una nueva tasa a la actividad. Estoy convencido que hay que regular los decks, cada uno no puede hacer lo que le da la gana, pero no me gusta nada la idea de agregar otro impuesto más a la actividad. Lamentablemente, la variable de ajuste siempre termina siendo el trabajador”.

“Una de las soluciones concretas es que dejen de nombrar tantos funcionarios municipales, que no tiene sentido que lo nombren. Tienen un costo fiscal en sueldos totalmente desproporcionado, entonces necesitan apagar ese incendio y no saben donde meter un impuesto. Me parece que hablar de un impuesto más golpea la actividad, porque nos hace desde UTHGRA redoblar la apuesta, y tenemos que trabajar más porque agregar una tasa municipal es generar que desde el sector empresarial, no todos, sigan intentando tener a trabajadores en la informalidad, porque tantas tasas e impuestos termina generando eso, que la variable de ajuste sea el trabajador y que nosotros sigamos en la calle redoblando la apuesta”, sentenció Santín.