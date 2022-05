Falleció el Dr. Enrique Boschi, uno de los fundadores del INIDEP

Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se especializó en el Institute of Marine and Atmospheric Science University of Miami (EE.UU.). Investigador Superior del CONICET, orientado a la oceanografía biológica y la biología marina. Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Fue presidente de la Asociación Argentina de Ciencias Naturales y de la Asociación Latinoamericana de Carcinología. Sus principales aportes corresponden al área de la biología pesquera y de la biogeografía de Crustáceos Decápodos de América.

Obtuvo el Premio Konex en Biología Animal (2003); el Segundo Premio Nacional de Biología General, Zoología y Botánica del Ministerio de Educación de la Nación. Recibió el premio de la Sociedade Brasileira de Carcinología en el Congreso Brasileiro sobre Crustáceos de San Pablo (Brasil, 2000).

A lo largo de su carrera, publicó y participó en más de 175 trabajos científicos. Como editor responsable del Comité Editor del INIDEP, organizó obras valiosas como la serie El Mar Argentino y sus recursos pesqueros, La Vida Entre Mareas, por citar algunos, más la Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, hoy MAFIS, y la serie de documentos científicos.