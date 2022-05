Ante la posibilidad que Uber, Cabify o Didi operen en Mar del Plata, el Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxis, Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó que “hay una campaña de desprestigio contra el taxista, el remisero y el transporte público en general”. A su vez, apuntó: “Estas plataformas vienen a destruir los servicios regulados, pasan por arriba las normativas vigentes y vienen a hacer negocios con un servicio considerado en la ciudad, en el país y diferentes lugares del mundo como ilegal”.

El Secretario General del Sindicato Único de Peones de Taxis y adjunto en la Federación Nacional de Peones de Taxis, Donato Cirone, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación del sector y aseguró que se están recuperando. “No nos podemos quejar, la verdad que hay trabajo durante el día, pero en la noche, los días de semana, merma bastante la actividad y el trabajo en esta época no es muy redituable en determinados horarios”, indicó.

Asimismo, Cirone cuestionó el “cambio de postura” del Ejecutivo sobre la posibilidad de que Uber, Cabify o Didi operen en Mar del Plata y aseguró que la actividad “se va normalizando” al mismo tiempo que consideró que “hay una campaña de desprestigio contra el taxista, el remisero y el transporte público en general”.

“En la noche el trabajo baja un montón y hay taxis para cubrir la demanda. Los fines de semana, donde hay una mayor demanda, se sabe que, si la juventud sale toda junta a un mismo horario del boliche, por ejemplo, no van a dar abasto los taxis para poder llevarlos a todos”, sostuvo al mismo tiempo que aclaró que dicha situación ocurre desde siempre.

Frente a ello, Cirone apuntó que, como dirigentes, sienten que “hay una campaña de desprestigio” contra el sector y consideró que buscan abrirles las puertas a las aplicaciones “ilegales”. “Estas plataformas vienen a destruir los servicios regulados, pasan por arriba las normativas vigentes y vienen a hacer negocios con un servicio considerado en la ciudad, en el país y diferentes lugares del mundo como ilegal”, subrayó.

“El gobierno nacional en campaña dijo que iba a terminar con la competencia desleal hacia los transportes públicos, pero sin embargo hasta el momento no se ha hecho nada al respecto, porque a los políticos les conviene tener entretenida a la gente y no les importa si están trabajando de manera ilegal mientras no le están golpeando las puertas a los municipios pidiéndoles bolsones de comidas o trabajo”, sostuvo y afirmó: “Los servicios regulados, que cumplen con toda la reglamentación, sufren las consecuencias”.

Seguidamente, se refirió a la decisión del Ejecutivo de aplicar GPS en los taxis, que comenzaría a aplicarse a partir del 1 de junio en la ciudad. “El Municipio es quién tiene facultades para decir de qué manera se explota el servicio público, porque otorgó un permiso precario para que se arengue el mismo. Quienes aceptaron eso, deben acatar todas las reglamentaciones vigentes y el GPS es una de ellas”, expresó.

“El 1 de junio comienza la inspección anual, la cual tarda 6 meses y se va haciendo en aproximadamente 350 autos al mes. En noviembre finaliza la inspección de los 2 mil 147 vehículos que hay en la ciudad de Mar del Plata”, resaltó y comentó que, una vez realizada la misma, dichos autos tendrán que tener el GPS colocado y adherido al COM.

Cirone consideró que dicha medida servirá al taxista como herramienta de seguridad, en primer lugar, y al estado municipal le será de utilidad para poder garantizar el servicio. “El Estado Municipal tiene que garantizar el servicio, pero para ello debe tener un control y ese control se puede llevar adelante con la aplicación de un GPS. La tecnología le permitirá determinar dónde están esos autos, si están trabajando, guardados o funcionando realmente”, precisó.

“Hay muchas personas que tienen otras actividades, que tienen el taxi como un extra, que salen cuando tienen ganas y esto no debería ser así, porque le otorgaron un permiso precario para brindar un servicio público y, por lo tanto, tiene que estar prestándolo”, concluyó el referente de SUPETAX en conversación con “el Retrato…”