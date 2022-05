“Parece que molesta que insistamos con la Boleta Única”

En el marco del debate instalado a nivel nacional respecto al proyecto de Boleta Única, actualmente en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, dirigentes socialistas de la provincia de Buenos Aires se reunieron en la localidad de Luján y solicitaron que, a nivel análogo con lo que sucede en el país, el proyecto se trate de manera urgente en la legislatura bonaerense.

Al respecto, el dirigente bonaerense Jorge Illa, Sec. Gral. del Socialismo a nivel nacional, expresó: “En consonancia con la discusión que se viene generando en la Cámara de Diputados de la Nación y particularmente con el rol que ha tenido el Interbloque Federal en el tema, la legislatura provincial debe tomar el guante y comenzar ya mismo a discutir la promulgación de la boleta única como sistema de sufragio bonaerense. Podemos encontrar diversos antecedentes en la legislatura en los últimos diez años que dan cuenta de esta necesidad. Particularmente, el ex diputado provincial Alfredo Lazzeretti planteó desde el socialismo en el año 2014 un proyecto de ley que contemplaba dicha propuesta, la cual fue presentada con modificaciones nuevamente en el año 2020 por las legisladoras provinciales Patricia Moyano y M. Alejandra Lorden. Lamentablemente, estas propuestas no han avanzado al día de la fecha.”

Asimismo, la dirigente bonaerense Mariana López aseveró: “Estamos convencidos de que no habrá Boleta Única en Argentina si no se garantiza la Boleta Única en la Provincia de Buenos Aires. Parece que molesta que insistamos con esta propuesta que genera más transparencia, menor gasto de recursos en impresiones, distribución, logística y fiscalización, y además de todo ello garantiza la pluralidad de opciones. Se ha demostrado el correcto funcionamiento de la herramienta en las localidades y provincias donde ya se ha implementado, por lo que ello da sobrada muestra de su validez. No hay más tiempo para dilaciones, por eso insistiremos para que se avance en el análisis de una propuesta legislativa en lo inmediato.”

Por último, desde el socialismo bonaerense recalcaron que esperan concretar una serie de reuniones con legisladores en aras de darle avance al proyecto de boleta única en la legislatura provincial.