Montenegro impulsa una modificación en el Código Penal para evitar usurpaciones

El intendente Guillermo Montenegro mantuvo este jueves una reunión con el presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi; el presidente del Colegio de Abogados, Fabián Portillo y el Fiscal General, Fabián Fernández Garello con el objetivo de consensuar acciones para evitar usurpaciones.

Si bien desde el Municipio se vienen realizando distintas acciones para prevenir y desarticular este tipo de eventos, Montenegro consideró necesario que se modifique el Código Penal para contar con más herramientas que eviten las tomas de terrenos.

“Es un tema del cual nos ocupamos desde el inicio de la gestión. Porque cuando suceden hechos de este tipo perjudican también a los vecinos de los alrededores de los terrenos que ven su vida habitual alterada. Queremos que vivan tranquilos y en paz. Por eso no solo realizamos acciones para prevenir, sino que también vemos necesario que se cambie el tipo del código penal que hoy es absurdo y necesita aggiornarse, para dar herramientas a la policía y a la Justicia para actuar”, consideró Montenegro.

Al respecto, el intendente enumeró: “Desde el Municipio hicimos denuncias penales en la Fiscalía especializada, acompañamos a los vecinos a hacerlo, participamos de los operativos junto a la Policía, participamos de un procedimiento desde Inspección General para lograr desbaratar una inmobiliaria que vendía terrenos que no eran propios en el sur, e incorporamos señalética en otros terrenos del norte de la ciudad”.

Es que actualmente el código penal que rige desde 1921 contempla que si no hay violencia o el terreno no se encuentra alambrado no habrá delito penal.

En ese sentido, agregó que “más allá de todo lo que podamos hacer la Policía y la Justicia encuentra un límite en la normativa existente, y creemos que es necesario realizar las modificaciones en el tipo del código penal”.

Al respecto, Montenegro adelantó que para dar impulso a esta modificación ya realizó las gestiones junto al diputado Cristian Ritondo para que se presente el proyecto con dicho objetivo en el Congreso de la Nación.

De la reunión que se celebró en el Colegio de Martilleros también participaron el senador Alejandro Rabinovich; el secretario de Seguridad local, Horacio García; el subsecretario Martín Ferlauto y el director general de Asuntos de la Comunidad, Carlos Aguer y todos coincidieron en “la importancia de dicha modificación para contar con más herramientas para cuidar a los vecinos”.