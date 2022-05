Colectiveros levantan el paro este miércoles por el Censo y siguen jueves y viernes

Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desarrollaban este martes un paro general de actividades por 72 horas en el interior del país, medida de fuerza que se cumplía con un “alto acatamiento” ante la falta de un acuerdo en el marco de las negociaciones salariales, destacaron voceros gremiales.

La medida de fuerza no afecta los servicios en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, aclararon voceros gremiales.

El paro de actividades de los choferes se reanudará el jueves y viernes próximos ya que los dirigentes gremiales decidieron no hacer la huelga los tres días seguidos para el próximo poder brindar servicio de transporte de pasajeros durante el censo.

El pasado lunes a la noche, el gremio que conduce Roberto Fernández informó en un comunicado que “habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando”.

Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero

En Rosario, el paro dispuesto por la UTA se inició a la hora cero de este martes en adhesión a lo dispuesto a nivel nacional y que alcanza a los trabajadores de la UTA del interior del país.

En un comunicado la cúpula gremial local, consignó que la medida de acción directa “es en reclamo de mejoras salarias que equiparen a los sueldos que perciben los choferes del área metropolitana de Buenos Aires” (AMBA), que de hecho no adhiere a la huelga.

Por su parte, el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, dijo este martes que el reclamo de los choferes “es legítimo, porque intentan igualar el proceso inflacionario”, pero aclaró que también entiende “la posición de los empresarios porque el nivel de los subsidios que recibe el interior en comparación del AMBA es una vergüenza”.

“Es complejo y difícil de resolver”, dijo el funcionario a medios provinciales, y remarcó que “en el AMBA le dieron un aumento fuerte del 50% e inmediatamente le dieron los subsidios para bancar eso”, mientras que en las provincias “le pueden dar el 50% pero no aparece el subsidio”.

Miatello recordó que en Santa Fe hubo “90 días de paro en medio de la pandemia y el AMBA no tuvo un solo día de conflicto, porque cuando necesitaron los fondos, esos subsidios aparecieron en forma casi aluvional”.

“Que un colectivo de Buenos Aires reciba cuatro veces más subsidios que un colectivo del interior del país impide que se haga realidad la consigna de UTA que es a igual remuneración por igual trabajo”, completó el funcionario.

En Córdoba alrededor de 500.000 los usuarios se vieron afectados por el paro del servicio urbano de pasajeros en la capital local, ya que están paralizadas las 630 unidades de trasporte que se distribuyen en las cuatro empresas prestatarias: Aucor, Coniferal, Ersa y Tamse.

El secretario de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Marcelo Rodio, calificó de “salvaje” a la medida gremial que “dejó a pie a todo el interior”, y afirmó que el paro fue dispuesto en “connivencia entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, los empresarios y la UTA”.

En Santiago del Estero, en tanto, se cumplía también la medida de fuerza de la UTA: “Esto es a nivel nacional, es una medida de fuerza que la UTA tomó ayer, hubo reunión y no se llegó a un acuerdo respecto a lo que se demanda a los empresarios”, dijo a la prensa el director de Tránsito de la Municipalidad de la Capital, Carlos Bucci y consideró que “no creo que se extienda”.

Jujuy, Río Negro y Neuquén

En Jujuy la medida de fuerza impedía el funcionamiento del transporte público de corta y media distancia, la cual tuvo un acatamiento total ante la falta de acuerdo paritario entre las empresas de transporte que brindan el servicio y los trabajadores del sector.

“El paro por 72 horas se cumple en un 100 por ciento, no hay servicios de corta y media distancia de ninguna empresa en la provincia”, dijo a Télam Sergio Lobo, secretario de la UTA regional Jujuy.

Asimismo, analizó que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “se recortó el 50 por ciento de los recursos para las provincias del interior del país” y ello “se ve reflejado en la problemática que hoy tenemos”.

En Río Negro el paro de la UTA afectaba el transporte de pasajeros de las ciudades de General Roca, Cipolletti, San Carlos de Bariloche y Viedma.

Si bien la medida afecta los servicios urbanos en Cipolletti y Neuquén, no los interurbanos que ofrecen las empresas Koko y Pehuenche entre ambas ciudades.

“Exigimos que se pague en el interior lo mismo que se acordó en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, reclamó este martes el delegado de UTA de Río Negro, Patricio Sandoval.

En la provincia de Neuquén, la medida de fuerza de los conductores afectaba desde esta madrugada a los usuarios de Autobuses Neuquén, Koko, Pehuenche, Castelli en Junín de Los Andes y Expreso Los Andes en San Martín de Los Andes

El secretario general de la UTA en Neuquén, Javier Soto, dijo a Télam que “mañana se va a trabajar como día domingo, con menos unidades y frecuencias, pero prestando el servicio total de un domingo, por el censo nacional”.

En Tucumán, la delegación local de la UTA se sumó al paro decretado en todo el interior del país, aunque durante en la mñaana del martes la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) para evitar la medida de fuerza, ofrecieron a los choferes tucumanos un acuerdo que iguale los salarios del AMBA, pero la oferta no fue aceptada.

“Les ofrecimos pagar los mismos salarios que pagan en el AMBA y cerrar la nomenclatura, pero UTA en Tucumán respondió que no puede saltar la disposición del secretario General Roberto Fernández”, dijo a la prensa Jorge Berreta, vicepresidente de la AETAT.

En tanto, César González representante de UTA local manifestó: “Yo no discuto paritarias en la provincia, esto es a nivel nacional y lo debe firmar la Federación Argentina de Trasportadores por Automotor de Pasajeros” (UTA).

También, la delegación de la UTA de San Carlos de Bariloche confirmó su adhesión al paro general. El referente sindical local Pablo Figueroa, dijo a la prensa que “la negociación salarial está bastante mal, así que por este motivo no hemos tenido ningún acercamiento a lo que estaos reclamando desde la entidad sindical”.

Por otra parte, Mendoza no adhirió al paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), por lo que el transporte público funciona con normalidad, informaron desde las empresas de transporte. Tanto los recorridos y frecuencias del grupo 100 como los del Metrotranvía, no se verán marcadamente restringidos ni reducidos en el transcurso de la jornada.