Indarte reapareció en Diputados y soltó la bronca por las comisiones: “Me enteré por los medios”

La diputada de Mar del Plata Débora Indarte reapareció este jueves en el recinto de la Cámara baja para participar de la sesión doble que llevó adelante la Legislatura bonaerense con un temario notablemente recortado producto de los fuertes desencuentros políticos intra y extra bloques-

La legisladora enfrentada a La Cámpora por la interna territorial del Frente de Todos en la localidad de la Quinta sección electoral, ayer estrenó el sello de su unibloque “Unidad para la Victoria: participó de las reuniones de labor, logró colar en el temario dos proyectos de su autoría e intervino dos veces en la sesión, con mensajes a la política, aunque cuidadosa de las formas.

Su primera alocución fue una defensa del proyecto de adhesión al Consenso Fiscal, una iniciativa que lleva la firma de Axel Kicillof y que ayer se convirtió en ley por el acuerdo de abstenciones cruzadas que parieron los bloques mayoritarios horas antes de la sesión doble. El gesto fue sutil, pero no pasó inadvertido para el auditorio de la Cámara baja.

Cuando el titular de Diputados, Federico Otermín, le cedió la palabra, Indarte, respetando las formalidades, devolvió la gentileza, aunque con una queja velada. “Gracias señor Presidente, tanto tiempo…”, arrancó la legisladora de Mar del Plata, en una frase que evidencia la falta de diálogo político para resolver su portazo al bloque del Frente de Todos.

De acuerdo a lo que reconstruyó es medio, a un mes y medio de su salida Indarte aún no hubo contactos de ninguna naturaleza para recomponer la situación. Pese a que la legisladora de Mar del Plata protestó públicamente, luego resolvió jugar al límite con un pedido para conocer los recursos de sus pares y ahora mostró malestar en el recinto, el teléfono sigue sin sonar.

En su segunda intervención en el recinto, Indarte habló por tres proyectos de ley que no pudo ingresar sobre tablas: uno destinado a crear un programa de asistencia integral a personas en situación de calle, otro que propone una plataforma virtual de egresados y el último que solicita la puesta en marcha del sistema provincial de guardianes ambientales.

La última propuesta relacionada con el ambiente, le dio el pié a Indarte para lanzar dardos por haber sido corrida esta semana de la comisión que presidía desde hace dos años. En un primer borrador de la resolución de las comisiones, ubicaba a la legisladora marplatense como presidenta de la comisión de Ambiente, pero esta semana en el texto final figuró la camporista Micaela Olivetto , todo un mensaje de la fuerza que lidera Máximo Kirchner.

“Lamento que no se pueda tratar este proyecto, que hasta llegó a tener una prueba piloto en Mar del Plata. Aspiro al debate de ideas, a veces parece que no está bien recibido, lo propusimos en Mar del Plata en el PJ y consecuencias políticas no fueron las mejores, vengo propiciando cuestiones ambientales y ni siquiera puedo continuar en la comisión que pedí. La política se mide con gestos”, sostuvo en plena sesión.

De esa manera, Indarte retomó una de las consideraciones vertidas por Cristina Kirchner durante su último discurso en la provincia de Chaco, relacionada con el “debate de ideas”, que para la vicepresidenta, atraviesa el Frente de Todos. “Propusimos un debate de ideas y las consecuencias no fueron las mejores”, remarcó la diputada bonaerense.

La legisladora se sentó en uno de los extremos el hemiciclo de la Cámara baja bonaerense entre el diputado Juan Gómez Parodi (Frente de Todos) y Fabio Britos (17 de noviembre), incluso mantuvo diálogo en diferentes momentos de la sesión con su ex par del bloque oficialista.

El unibloque de Indarte tuvo presencia en el temario de la Cámara de Diptuados. La marplatense estrenó sello.

Indarte también habló mano a mano con Diputados Bonaerenses sobre su apartamiento en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara baja. “Básicamente entiendo que es consecuencia de querer debatir ideas, en Mar del Plata fuimos a una discusión pública porque consideramos que es algo sano y se terminó expresando en castigos en la Legislatura bonaerense”, sentenció la diputada en contacto con este medio.

Indarte además se volvió a quejar por los 170 proyectos de su autoría que se encuentran “cajoneados” y que responden a las “demandas de gran parte de la comunidad marplatense”. “Esta escasa posibilidad de debatir hace que yo me entere por los medios que fui apartada de la comisión de Ambiente”, confió la legisladora bonaerense.

Más allá de todo el malestar y diferencias, Indarte sigue dejando abierta la puerta al diálogo. “Por ahora sigue todo igual, no hubo contactos, pero algo que no me va a detener, apuesto a que podamos sentarnos, auspicio que esto suceda, porque esta situación nos aleja la agenda de la gente, que hoy está preocupada por llegar a fin de mes”, redondeó.