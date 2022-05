Habrían presentado más de 3000 nuevas fichas en la UCR pensando en las próximas elecciones

Las próximas elecciones internas en la UCR, hecho que se concretaría en el mes de noviembre, según esperan se determine luego de la Convención del Radicalismo que se concretará el 28 de mayo, habría comenzado a tomar color con la presentación de una nueva organización radical de más de 3000 nuevas afiliaciones el pasado 12 de mayo en la Ciudad de las Diagonales. Esto llamó poderosamente la atención a las autoridades radicales, ya que nadie había sumado un número similar de “nuevos boinas rojas” en los últimos años.

Un “Padrino” de lujo que querría volver por sus fueros

La nueva línea radical se habría conformado con el “padrinazgo” de una importante figura nacional, que reapareció en el horizonte político nacional hace poco más de 60 días en Capital Federal, pero vale aclarar que él, nunca se había ido. Esas afiliaciones habría puesto en alerta a los correligionarios marplatenses, que de concretarse el acto eleccionario a la brevedad, le haría tambalear el liderazgo que hasta ahora tienen en este Distrito. Es más, los entusiastas integrantes de la nueva línea, ven además un crecimiento exponencial en los sueños del possismo en el territorio bonaerense.

El dúo Montenegro – Rabinovich en “estado de alerta”

Otros, que enterados de la presentación de fichas, se habrían puestos nerviosos, serían en dúo Montenegro-Rabinovich que ven peligrar la unidad que tejen cotidianamente con el “Number One” de la UCR (léase “Maxi” Abad) y que le ha dado importantes frutos en Mar del Plata, y si bien algunos temen un tembladeral entre los radicales, otros saben de la cintura negociadora del hoy titular del Radicalismo bonaerense, y no creen que la sangra llegue al río.

Carla Vizzotti, la descortés ¿querrá tapar el sol con las manos?

Llegó la Ministra de Salud y fueron pocos los privilegiados que se enteraron y pudieron entrevistarla. Haciéndose la enigmática, y jugando siempre a la misteriosa, mando a todos a darse el refuerzo de la vacuna para que los contagios no se conviertan en personas internadas o muertas. Como si los casos no estuvieran subiendo, como si las muertes por Covid no siguieran lamentándose. Lo extraño es que fue ella misma que decidió que no haya más testos y por ende registro. Una pena no estar en la lista de privilegiados. Quizás el temor a “preguntas indiscretas”, o de aquellos que no lo incomodarán sobre la gestión, desde donde hoy se trata de tapar el sol con las manos.

A paso lento, el Covid avanza y algunos miran para otro lado

El rebrote del Covid, si bien no alcanza la magnitud de la “primera ola”, preocupa y mucho a las autoridades sanitarias. Esto hizo que la propia Ministra de Salud Carla Vizzotti mandó a la población a reforzar las dosis por los contagios. Un buen llamado si se tiene en cuenta que hoy solamente se conocen los casos que afectan a personas mayores de 60 y aquellos que integran grupos de riesgos. De ahí para abajo no se contabiliza, a pesar que existen y son cada vez mas.

Mientras tanto en Mar del Plata aumentan los casos y las muertes

Es en este marco donde al finalizar una nueva semana, en General Pueyrredón se llegó a las 149.199 personas afectadas desde el inicio de la pandemia. A los 13 nuevos afectados por Covid se le debe sumar otra victima fatal (la 2.925), que habla a las claras que el coronavirus llegó para quedarse. Seguramente las autoridades sanitarias deberán redoblar esfuerzos y reconocer que la batalla, si bien se va ganando, no ha terminado.