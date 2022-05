Martín Guzmán confirmó que se actualizará el piso del Impuesto a las Ganancias

El Gobierno aumentará el piso del Impuesto a las ganancias que deben abonar los trabajadores en relación de dependencia, en consonancia con los incrementos que han tenido los salarios en los últimos meses y para que esos beneficios no sean alcanzados por el tributo, se anunció este viernes oficialmente.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el encargado de confirmar que el piso del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación.

“Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan (el Impuesto a las) Ganancias en función de la evolución de la inflación”, afirmó Guzmán en respuesta a una consulta de Télam.

El titular de la cartera económica sostuvo que “es lo que razonablemente establece la ley para que el beneficio a los trabajadores y las trabajadores no se pierda con la inflación, y es lo que el Gobierno ejecutará”.

Según estimaciones de los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, el nuevo piso pasaría de $225.937 a $265.000 de remuneración bruta y la actualización se realizará a través de un decreto.

Este cálculo está determinado en base a la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), teniendo en cuenta las actualizaciones salariales acordadas por los empleados durante este año.

Durante la mañana del viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió una carta al ministro Guzmán planteado la necesidad de que el Poder Ejecutivo aumente el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia tributan el Impuesto a las Ganancias.

El titular de la Cámara baja sostuvo que el mínimo no imponible de 225.937 pesos quedó atrasado ante la evolución de la inflación y la presión sobre los salarios y, por consiguiente, aquellos trabajadores que habían quedado exentos empezaron a tributar.

El líder del Frente Renovador planteó fijar un nuevo piso actualizado de remuneración mensual para empezar a pagar el impuesto, volviendo a beneficiar a una gran cantidad de contribuyentes a nivel nacional, consignaron fuentes parlamentarias.

La Ley aprobada por el Congreso en abril de 2021 permite considerar las nuevas pautas salariales y faculta al Gobierno a través de un decreto a actualizar el “piso” del impuesto, con el objetivo de acompañar el alivio fiscal de los trabajadores con los incrementos salariales que se acuerden en paritarias.

Luego de conocida la confirmación de Guzmán, el Frente Renovador retomó el tema y fuentes de ese espacio señalaron que el alerta inicial se explican ante “tantas obviedades que se demoran” como la implementación de la suba del mínimo no imponible para Impuesto a las Ganancias, entre abril y septiembre de 2021; y el retraso en la puesta en marcha de las nuevas escalas de monotributo, en primer semestre de 2020, recordaron.

En diciembre pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó el piso para el pago del impuesto a las Ganancias para salarios superiores a los $225.937, lo que significó una suba de 29,1% respecto al último incremento a partir del cual se paga la alícuota.

En ese sentido, Massa recordó que “mediante la Ley N° 27.617 se introdujeron modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con el objetivo de promover que la carga tributaria de dicho tributo no neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumida por el Gobierno tendiente a dar sostenibilidad al poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados”.

“Esta propuesta consolidó un esquema progresivo de alivio fiscal para los contribuyentes y permitió, en el año 2021, que 1,5 millones de trabajadores dejen de pagar el Impuesto a las Ganancias: aproximadamente, en el 2020 pagaban este impuesto 2,3 millones de empleados y en el 2021 pasaron a ser 800.000”.