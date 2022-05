El Municipio brinda charlas sobre Educación Vial en escuelas secundarias

La Dirección municipal de Tránsito lleva adelante una serie de charlas en escuelas secundarias acerca de la importancia de la Seguridad Vial, con el objetivo de concientizar y prevenir acerca de la siniestralidad.

Ya participaron escuelas tanto municipales como provinciales y colegios privados. También, previamente, se hizo un encuentro con alrededor de 40 directivos de establecimientos para informarles acerca de esta propuesta.

Las instituciones educativas que quieran contar con este tipo de charlas en sus establecimientos pueden solicitarlo escribiendo por mail a [email protected]

Héctor Ragnoli, director coordinador de Tránsito, explicó en cuanto a la metodología de las charlas: “mostramos las reglas de tránsito desde las consecuencias qué pasa cuando no se utiliza el cinturón de seguridad, cómo aumenta el volumen de su peso según la velocidad del vehículo, etc. Los hacemos entrar en razón: esto no es una mera contravención sino que lo que están haciendo es salvar sus vidas”.

En esta línea, recordó que “dimos la primera charla en la Escuela Secundaria Municipal Nº 211, también en la Provincial 65; la semana siguiente seguiremos con más establecimientos educativos municipales, provinciales, privados o religiosos. También hemos tenido charlas con los trabajadores de deliverys, donde remarcamos todo lo relacionado a la accidentología y cómo convivir en el tránsito. Esto también lo replicaremos con los taxistas, remiseros, fleteros, con la idea de llegar a todos los que transiten en la vía pública”.

Por otro lado en uno de los establecimientos donde se dio una de las charlas, mostraron su satisfacción: “Nos pareció muy interesante y muy informativa para los estudiantes en general. Nos ayudó a ser conscientes en el tránsito”, explicaron.