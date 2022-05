Mantero: “En el cementerio se robó patrimonio municipal que no se va a recuperar”

Please Add Photos to your Gallery

El titular del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea fue citado por el Concejo Deliberante, por la situación en la que se encuentran los cementerios municipales por los robos y su crítico estado de infraestructura, conocidos hace un mes. La cita es el próximo martes a las 10.30, momento en el que se realizará una comisión conjunta de Obras y Derechos Humanos.

En diálogo con “el Retrato…”, la edil de Acción Marplatense, Paula Mantero quien propuso citar a D´Andrea, sostuvo que desde el momento en que se conocieron los robos a hoy, “no hubo cambios. Desde Acción Marplatense el planteo tiene que ver con que en enero hicimos una presentación por el Cementerio La Loma y posteriormente, se conocieron los robos en las bóvedas del Cementerio Parque”.

Asimismo agregó que si bien las bóvedas le pertenecen a las familias, toda la ornamentación, los bronces, picaportes, números que identifican las bóvedas, “son patrimonio del Cementerio. Entonces se robó patrimonio municipal, piezas que se perdieron y que no se van a volver a recuperar”.

En esta línea la edil opositora dijo: “Independientemente de que me parece bien que se implemente un sistema de seguridad, nosotros trabajamos con la cámara de Sepelios y Velatorios, y ellos tienen una concurrencia diaria a cada uno de los Cementerios, ellos plantean que los Cementerios deben tener personal, porque muchas veces el Cementerio está abierto pero no hay personal, y después de la pandemia se notó más, hay personas que no se reincorporaron a trabajar, inclusive por los horarios de trabajo que tienen”.

“Con lo cual, me parece que es una conjunción de varias cuestiones, en primer lugar no puede estar abierto si no hay personal municipal porque en realidad es un lugar propicio para cualquier acto de vandalismo; y si tiene que implementar cámaras, me parece que teniendo el COM se podría hacer un trabajo similar. Hay que dar respuestas, esto está pasando desde hace bastante tiempo, no comenzó en enero”, agregó Mantero

Finalmente, la edil agregó que desde la Cámara de Sepelios, intentaron denunciar la situación varias veces, pero los empleados de los cementerios nunca les recibieron las cartas, y debieron enviarlas por Whatsapp. “Me parece que este punto amerita un trabajo importante con el tema de los Cementerios, por todo lo que significa, desde el punto de vista simbólico, como Institución para una ciudad”, sentenció.