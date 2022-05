Amenazaron a integrantes de AMI: “Decía que el pañuelo verde se va a convertir en negro”

Please Add Photos to your Gallery

Dos referentes de la ONG Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) de Mar del Plata, recibieron amenazas en sus teléfonos particulares el pasado sábado. Realizaron la denuncia en la Justicia Federal, pero aseguraron en diálogo con la prensa que “se sienten desprotegidas”. El mensaje amenazador estaba firmado con el texto: “Dios, patria o muerte”.

Claudia Vega (presidente de AMi) y Patricia Vozzi (Secretaria de AMI) fueron quienes recibieron por Whatsapp las amenazas. Según explicaron en diálogo con “el Retrato…”: “La amenaza es un texto con un claro pensamiento fascista y antifeminista por el contexto en el que fue redactado. Decía que el pañuelo verde que se va a convertir en negro, y hablaba de las personas que defiendo, textualmente las califica de ‘lacras humanas que no merecen ser defendidas’. Es la primera vez que recibo este tipo de amenaza, que son de muerte porque firman ¨Dios, patria o muerte¨, esa frase nos denota una ideología”, explicó Vega y agregó que es abogada independiente y lleva adelante causas de violencia de género, “no siente que sea una amenaza personal, siento que es una amenaza como integrante de un colectivo de personas”.

“Es un mensaje de Whatsapp, que nos mandaron a las dos al mismo tiempo, y desde el mismo número”, explicó Vozzi. Asimismo, ambas integrantes de AMI contaron que el sábado, a horas de recibir el mensaje, la denuncia se realizó en la Fiscalía Federal N°1, “nos mandaron un link de zoom, nos tomaron la declaración por zoom y nos pudieron custodiar en el domicilio, por cinco días. Nos alarma y preocupa porque no tenemos respuesta de las Fiscalía sobre qué medidas tomaron. Pedí la intervención del teléfono para saber de dónde vino el mensaje, para saber si la persona está en la ciudad, cuál es la localización de esto y no tengo respuesta hasta ahora”.

“Vemos que estamos absolutamente desprotegidas por parte del sistema judicial, que nos atiende por Zoom y después ni nos manda una copia, levantaron el cuidado que teníamos y ni nos avisaron”, sostuvieron. Asimismo, declararon: “se están reactivando las violencias ultras derechistas. El contenido de esto es de odio y político”.

Finalmente, dijeron: “es inevitable no sentir miedo o que hay algo que nos está persiguiendo. Aunque no debería impregnarse del miedo porque sabemos que las cosas que estamos llevando adelante, en la cotidianidad, tiene que ver con la promoción y defensa de derechos colectivos, que garantiza una sociedad más inclusiva, entonces, la verdad es que recibir este tipo de amenazas para que no hagamos nada… se me vine la frase de Quijote, ‘Ladran Sancho, señal que cabalgamos’. No tenemos que revisar nuestro accionar”.