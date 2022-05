SMATA arregló una caminota para alumnos de la Escuela Agraria N° 1 

El Centro de Formación Laboral 406 SMATA hizo efectiva la puesta en funcionamiento de una camioneta Iveco Dayli. Ahora, el móvil podrá ser utilizado por el alumnado de la Escuela de Educación Agraria N°1 para salidas educativas y para todos aquellos recorridos planificados que han sido postergados por mucho tiempo.

Marcos Ramírez, director del Centro de Formación Laboral N° 406 de SMATA en diálogo con “el Retrato…” destacó que con la colaboración de empresas de la zona, instructores y alumnos del Centro se pudo poner en valor un móvil, una camioneta Iveco Dayli, que solo contaba con 5000 kilómetros y que hacía más de cinco años estaba fuera de uso por diversos problemas mecánicos, eléctricos y de mantenimiento, la cual podrá ser utilizada por el alumnado de la Escuela de Educación Agraria N°1 para salidas educativas y todos aquellos recorridos planificados que han sido postergados por mucho tiempo.

“Uno de los profesores de la Escuela Agraria le comentó al Secretario General que hacía más de cinco años estaba fuera de uso por diversos problemas mecánicos, eléctricos y de mantenimiento propiamente dicho. La idea era llevar adelante acciones en forma conjunta con diferentes empresas para evaluar la viabilidad de la puesta en funcionamiento del vehículo”, explicó.

En tal sentido, Ramírez, remarcó que finalmente este lunes se hizo entrega a la Escuela de Educación Agraria N°1, ubicada en Laguna de Los Padres, de dicha camioneta. “La pandemia y diferentes situaciones que ocurrieron en el medio hicieron que se retrase esta situación, sumada a las tareas que se tuvieron que realizar, ya que los ratones le habian comido hasta los cables, pero la camioneta quedó nueva”, sostuvo.

“Venimos ayudando a la comunidad con diferentes acciones”, resaltó el referente de SMATA a la vez que comentó que esta última entrega a la Escuela Agraria N°1 será a los efectos de poder ser utilizada para salidas educativas y prácticas profesionales del Colegio.

“Desde que se rompió, no se estaban haciendo estas salidas. No había manera de suplirlo y el arreglo era muy oneroso. El establecimiento educativo no lo podía llevar adelante por sus propios medios”, precisó y añadieron: “La educación es el camino y entre todos/as podemos llevar adelante acciones de transformación, en pos de jóvenes y adultos cada vez más libres”.