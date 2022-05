Daniel Nuñez: Desde el Frente de Todos juegan con la gente humilde y con su desesperación

En la Comisión de Obras se vivió un interesante cruce entre el oficialismo y la oposición. En el tratamiento de un expediente en dónde se pretende ceder un terreno municipal a una familia, el Frente de Todos mostró, según el edil radical Daniel Núñez, una incongruencia política llamativa, que no dejó pasar.

En diálogo con “el Retrato” explicó: “Es una constante de los últimos meses, por lo menos desde que soy Concejal, que el Frente de Todos se abstiene de votar a favor la cesión de determinados inmuebles a familias, que muchas veces son pedidos por la Justicia. Muchas veces el pedido de cesión surge a partir de una causa judicial en donde la Justicia determina que hay una causa de vulnerabilidad. Me tocó participar en algunas situaciones en donde, por ejemplo, era necesario realizar un trasplante a una niña de 12 años y la única manera de que pudiese entrar en el sistema de INCUCAI, era que tengan un lugar adecuado donde hacer el postoperatorio. Vivía en Sierra de los Padres, en una casa precaria y húmeda, entonces ni siquiera podía acceder al listado. Muchos de estos casos son así”.

“El Frente de todos se abstiene justificándose que no hay una planificación al respecto y que es largo el listado, y demás. Lo que yo vengo planteando es que hay una planificación, y en todo caso lo que se debe discutir es si es el Municipio el que debe construir o si son fondos provinciales o nacionales. El Municipio puede aportar tierras si las hubiera, hay que trabajarlo entre todos, también la Provincia. Y además, en estos casos particulares se debe avanzar porque son casos de extrema vulnerabilidad, no llega en cualquier caso a esta instancia”, agregó el Concejal.

En este sentido enfatizó: “Planteó una incoherencia porque cuando avanzan sobre tierras fiscales o de tierras de particulares, como hoy sucede en la 39 y Polonia, donde hay un asentamiento, en muchos casos alentados por Organizaciones Sociales que pertenecen al Frente de Todos ahí no se pide planificación, ahí lo que se pide es que baje la urbanización del Estado, entonces me parece que es un poco contradictorio el discurso”, agregó Núñez.

“Lo que sucedió en los terrenos frente al Barrio Las Heras, es un crecimiento exponencial de los últimos 3 o 4 años, ese asentamiento hace 4 años no estaba, y tengo muy en claro cuáles son las organizaciones sociales kirchneristas que están ahí alentando esa toma de terrenos, porque es tierra de un particular. Hoy están pidiendo la urbanización de ese sector. Juegan con gente muy humilde, con la desesperación, porque creo que el tema habitacional es el mayor problema que tiene la ciudad, estoy convencido que es así, pero no es la manera de abordarlo, alentar tomas, me parece que el camino es otro; por eso me llama la atención que es cuando una familia no están de acuerdo, pero cuando es para personas que bajan de vaya a saber de donde si”, sentenció el edil.