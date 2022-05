El concejal Carrancio, la  Rendición de Cuentas y el Reconocimiento Facial

Este miércoles 11 de mayo, la Comisión de Hacienda pondrá en tratamiento los Expedientes referidos a la rendición de cuentas de la Administración central y los Entes Municipales. En este sentido, el edil que preside la Comisión Alejandro Carrancio (CREAR), en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “que hay cuestiones que nos parecen que están mal, por ejemplo este supuesto superávit que plantea el oficialismo”.

“La semana pasada no nos reunimos, esperando los informes que le solicitamos al Secretario de Hacienda, Germán Blanco, y todavía no han llegado. Esperamos que se vote la rendición de cuentas mañana en la Comisión, y veremos cómo son los posicionamientos de los espacios políticos respecto a cada expediente. Nosotros particularmente entendemos que hay cuestiones que nos parecen que están mal, por ejemplo este supuesto superávit que plantea el oficialismo, para nosotros habla de la no gestión que tiene la Administración. Obviamente, es muy malo para el Ejecutivo que la administración tenga un déficit, pero también es muy malo que quede plata sin ejecutar, porque eso no significa que fuiste austero o que gestionaste bien, sino que son necesidades de los vecinos que quedan al descubierto, son falencias que vemos habitualmente en la ciudad”, explicó el concejal de Crear.

Asimismo, se refirió al dinero que el Municipio tiene en un Fondo Común de Inversión: “hace que se trastoque el objetivo que debe tener el Ejecutivo como Administración Pública, que es prestarle servicio a los vecinos y no la especulación financiera que puede tener una entidad que se dedica a busca fines de lucro”.

Respecto a la falta de respuesta a los informes solicitados a Blanco, Carrancio dijo: “Es uno de los funcionarios que suele responder, nosotros la semana pasada, el lunes le presentamos los informes, no nos reunimos la semana pasada para darle tiempo a que nos conteste, al día de la fecha no se respondió, con lo cual es muy difícil llegar a la votación sin tener toda la información”.

Finalmente, Carrancio fue consultado sobre el sistema de reconocimiento facial, que ocupa la agenda política de la ciudad desde hace varias semanas. “Es un tema que todavía lo tenemos que ver. Hay cuestiones que nos hacen ruido, no por el sistema en sí, sino en cómo lo quieren hacer y cuál es el modelo que quieren implementar. El sistema que tiene Capital, que en un primer momento es el que se hablaba, está siendo investigado por la Justicia, habrá preguntas que necesitamos que se aclaren antes de fijar una posición”, sentenció el edil.