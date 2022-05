Trueba a favor dela explotación petrolera: Dejemos de jugar a la política barata

“Estamos frente a una gran oportunidad. El día 30 de mayo se va a ser la elección de la licencia social, es decir, la consulta popular. Me parece que Mar del Plata no debe dejar pasar esta oportunidad, sobrados son los fundamentos que hay y las pruebas para tener clarito que no va a haber un impacto ambiental que lleve a envenenar las costas de Mar del Plata”, señaló el referente del SIMAPE, Pablo Trueba, al referirse a la Audiencia Pública llamada por el Concejo Deliberante por el tema de la explotación petrolera a 300 km de la costa marplatense.

“No hace falta meter un amparo para pedir información, como hizo el Intendente Guillermo Montenegro. Dejemos de jugar a la política barata. Mar del Plata necesita esta industria. Es la ciudad con mayor índice de desocupación del país y esto en pocos años traería un gran crecimiento a esta ciudad, que quizá no sea para nosotros, pero sí para nuestros hijos, nuestros nietos, pero es el momento de dar el primer paso”, enfatizó el dirigente sindical.