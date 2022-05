Jonestur: Avanza la causa y los ahorristas estafados podrían recuperar sus dolares

En el marco de la causa penal que se le sigue a la firma Jonestur y a sus directivos en Andorra por lavado de dinero y defraudación a muchos ahorristas marplatenses, el abogado, Julián Vespa, que representa a alrededor de 350 víctimas, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que la situación legal ha variado en los últimos días, después de la “confesión” de Oscar Rígano y la aparición de nuevos damnificados. “Han generado en la jueza y en el fiscal que actúa un cambio de opinión, lo cual da la posibilidad que el dinero pueda ser recuperado”, anticipó.

“Los directivos de Jonestur tienen una causa de lavado de dinero y otros delitos que tramita ante la justicia de Andorra, la cual fue generada en 2015. Aparecieron tres cuentas a nombres de sociedad constituidas por los directivos de la empresa. Luego se esclareció el tema y se determinó que esa plata pertenecía a alrededor de 3 mil ahorristas marplatenses que habían dejado su dinero en custodia en la casa de cambio ubicada en la ciudad”, explicó el abogado, Julián Vespa, que representa a alrededor de 350 damnificados, en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Vespa comentó que “los directivos de la empresa habían ordenado girar ese dinero a Andorra, por cuestiones que se desconocen” y agregó que por realizar dicha acción se cobró comisión por parte del banco. “La gente obviamente no sabía, no autorizó este giro y tampoco cobró ganancia o comisión alguna”, precisó.

Como consecuencia de dicha intervención, el profesional recordó que en esa causa, la jueza penal actuante, Stefanie García, ordenó el embargo del dinero existente en esas cuentas bancarias abiertas por una suma millonaria, que casi en su totalidad no es propiedad de Jonestur, sino de los clientes-ahorristas de Mar del Plata. “Jonestur se ha negado durante estos 5 o 6 años se ha negado a devolverle el dinero a la gente, alegando estos problemas”, precisó.

Frente a ello y ante la falta de respuestas por parte de Jonestur, Valdéz remarcó que muchos ahorristas dicidieron iniciar en forma individual reclamos ante la justicia de Andorra. “La gente trata de demostrar en sus presentaciones que el dinero le pertenece y piden su reintegro”, aclaró a la vez que destacó que en los últimos 10 días la situación ha variado, en tanto los directivos de Jonestur han tenido que viajar a Andorra a los efectos de prestar declaración.

“El presidente de la empresa confesó que el dinero no le pertenece ni a él ni a la firma, sino que el mismo es de los ahorristas, que lo trasladó a Andorra sin permiso de sus clientes, que cobró comisión por dicha acción, que no pagó nada a las personas y que el dinero debe ser devuelto a los mismos”, sostuvo y agregó que dicha declaración generó un impacto en la justicia a la vez que remarcó la importancia que, quienes no se han presentado hasta al momento como damnificados, lo hagan en los próximos días a los efectos de poder recuperar su dinero.

Seguidamente, Vespa destacó que continuarán haciendo presentaciones en la justicia de Andorra, respecto de los ahorristas que van tomando conocimiento de la situación. “La jueza pretende que se presente la mayor cantidad de ahorristas posible para que puedan recuperar su dinero. Muchos no tenían expectativas, pero la han recuperado y, por eso, se presentan”, afirmó.

“Toda la operatoria se hacía en base a una relación de confianza. Los ahorristas solo tenían un papel con el número de cuenta, que reflejaba la tenencia de cada uno y cómo se iba moviendo la cuenta. La gente nunca pensó que su dinero iba a estar en otro lugar que no sea Mar del Plata”, completó el letrado que trabaja en la ciudad, en conjunto con las doctoras Gemma Martínez y Anna Solé de Andorra.

Por otra parte, Vespa hizo hincapié en lo que viene y remarcó sus expectativas en torno a lo que espera de la justicia. “El reconocimiento de Rígano y las presentaciones de los más de 300 damnificados, han generado en la jueza y en el fiscal que actúa un cambio de opinión, lo cual da la posibilidad que el dinero pueda ser recuperado. La situación ha cambiado en los últimos días a lo que era hace unos años atrás”, explicó.

“No había ningún contrato ni algo similar firmado por Jonestur, pero el dinero va a ser entregado al ahorrista que acredite su pertenencia”, señaló el reconocido abogado marplatense que lleva representados a más de 300 ahorristas en la causa y agregó: “En total serían no menos de 2.500 personas los perjudicados, conforme a las manifestaciones de la propia casa de cambio”.