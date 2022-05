Llega al Auditorium Paris Jazz Club

El grupo “Paris Jazz Club” se presentará este viernes 6 de mayo a las 21 con “Jazz Cartoons”. La puesta, que forma parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, tendrá continuidad el sábado 7 a las 21 con la presentación de “Woody Allen Night” en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes.

Jazz Cartoons es un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito de películas animadas. Un divertido espectáculo que conecta con ese niño que alguna vez fuimos. La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones como “You ‘ve a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Pink Panther Theme”, canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. En este espectáculo participarán Sebastián Misuraca, Francisco Villaveirán, Santiago Ortolá, Michelle Bliman, Iván Buraschi Bernasconi y Diego Lebrero.

Se presenta H+ (Más que humano)

Este viernes 6 de mayo a las 21 hs subirá a escena H + (Más que humano), una performance bajo la dirección de la coreógrafa Elizabeth Delfabro. La función será en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes y forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

H + es un producto de una acérrima exploración sobre los mecanismos tecnológicos dinámicos y el movimiento del cuerpo humano. Una investigación que pone, literalmente, aparatos en escena inspirados en la obra del artista Theo Jansen. Siendo la primera vez que se realiza la adaptación del mecanismo de Jansen para performers.

La presentación es una innovadora propuesta que amalgama máquinas y cuerpos. H + nos interpela con la pregunta: qué somos en medio de esta teoría de la carne, o mejor dicho, el cuerpo define nuestra existencia? Las posibilidades de expansión que nos presenta la tecnología nos llenan de inquietudes, de preguntas y repreguntas.

La puesta es interpretada por Cecilia Paterlini, Juliana Lizardo Villafañe, Andy Canela, Marcos Moyano y Federico Bejarano. Música original de Leo Ferro y Luis Obeid. Adaptación y diseño de mecanismos a cargo del ingeniero Fernando Esteban Lozada. Coreografía y dirección general Elizabeth Delfabro.

El coro Soles presenta “El Reencuentro”

Este viernes 6 de mayo a las 18 se presentará el Coro solidario “Soles” con su espectáculo “El Reencuentro”. La cita será en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes y forma parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Bajo la dirección de Alicia Gutiérrez y el músico y arreglador Luis Reales, será un recital especial, recorriendo diversos géneros y compartiendo con su público, un grato momento musical y emotivo.

El coro solidario “Soles” nació hace 33 años en la Escuela Municipal N°15, llevando adelante el Proyecto Canto Solidario. Se trata de una iniciativa de amplio reconocimiento, que fue declarada de Interés Municipal, Interés Educativo e Interés Cultural por la Municipalidad de General Pueyrredón. Es una práctica educativa con una intencionalidad de promoción cultural, con potencial transformador, por su lógica de construcción social cooperativa. Nació con la intención, de que los niños acerquen su arte a los distintos sectores de la comunidad que, por una razón u otra, se encuentran en asilos, institutos, hogares, escuelas, hospitales. Por otro lado, reúne en su seno a niños y jóvenes de la comunidad, dándoles un sentido diferente de la vida en una actividad artística que los sensibiliza y los reúne con sus valores solidarios. Considerando a la música como medio de expresión y comunicación con un enorme potencial.