Intendentes del PRO preocupados por el retraso en las obras de infraestructura

Julio Garro destacó el rol de los ex intendentes que cumplen funciones como ministros: “te entendes con la mirada”

En especial, los elogios parecieron dirigidos hacia la figura del Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, a quien algunos ubican con deseos de competir por la gobernación, situación que supondría algún tipo de escollo para las aspiraciones reeleccionistas de Axel Kicillof (también destacaron las figuras de Gabriel Katopodis y Leonardo Nardini).

“Toda aquellas personas que tuvieron una experiencia de gestión tienen un plus que otros no tienen” continuó Julio Garro y sentenció: “Te entendes desde la sensibilidad del sentido común. No hay tanta distancia entre Nación, provincia o lo que pasa en tu ciudad. Eso mejora la gestión y la agiliza y me parece que está bueno” explicó.

El retraso en las obras de infraestructura que preocupa a intendentes PRO

Durante el encuentro con la prensa, los intendentes se refirieron a las dificultades para recibir los fondos provinciales destinados a obras de infraestructura.

El Jefe Comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay se refirió a un ejemplo paradigmático ocurrido en Junín: “Hemos hecho un planteo porque hay un atraso enorme. En Junín no se hizo el desembolso del FIM de 2021. Imaginate que una calle valía el año pasado x cantidad de esos y hoy vale 70% más. Hoy hacen el 30% de lo que hacían en 2021” advirtió.

“Esas cosas planteamos. Porque si nos quedamos en la pelea, la discusión o en la revancha. Nos encanta la gestión y que la gente mejor su vida. Nos da mucha bronca cuando la política berreta se mete en el medio y genera conflicto” aseguró.

Presencias y ausencias en el Foro de Intendentes de La Plata

A la cita impulsada por los intendentes PRO de La Plata, Julio Garro y Néstor Grindetti, acudieron otros 14 jefes comunales.

Entre los intendentes presentes, estuvieron Diego Valenzuela (3 de Febrero), Héctor Gay (Bahía Blanca) Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Pablo Petrecca (Junín) Jorge Etcheverry (Lobos), Martín Yeza (Pinamar) Soledad Martínez (Vicente López), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Javier Martínez (Perganimo), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Mariano Uset (Coronel Rosales), Gustavo Períe (Ramallo), Javier Iguacel (Capitan sarmiento) y Mariano Barroso (9 de Julio).

16 intendentes PRO se dieron cita durante el Foro en La Plata

Entre las grandes ausencias, se destacan la de los intendentes Manuel Passaglia (San Nicolás) quien habría transmitido a los organizadores discrepancias respecto a los motivos que los convocantes dejaron transcender en medios de comunicación y las del alcalde de Olavarría, Ezequiel Galli (desde su entorno informaron que tuvo reuniones de gestión “impostergables”). Tampoco asistieron al convite José Luis Zara (Carmen de Patagones), Camilo Etchevarren (Dolores) y Sebastián Abella (Campana)