Mónica Lence: “El Consejo Escolar sigue siendo una escribanía dónde somos minoría”

Después de haberse aprobado la adjudicación de los contratistas para encendidos en las escuelas, la consejera escolar, Mónica Lence, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que el voto negativo a dicho expediente tuvo que ver con la existencia de “fallas”, relacionadas con la transparencia del proceso administrativo y de contratación. A su vez, denunció “falta de información” y apuntó: “El Consejo Escolar sigue siendo una escribanía dónde somos minoría y eso se nota en estás cuestiones”.

Cabe recordar que este martes, en el marco de una sesión del cuerpo deliberativo, se aprobó la adjudicación de los contratistas para encendidos en las escuelas. En tal sentido, desde el Consejo Escolar en diálogo con “el Retrato…” volvieron a manifestar su falta de apoyo a dicho expediente y recordaron: “Lo votamos negativo porque consideramos que tenía algunas fallas relacionadas con la transparencia del proceso administrativo y de contratación”.

En tal sentido, Mónica Lence, integrante del Consejo Escolar, cuestionó el hecho que desde su espacio vienen proponiendo y “en reiteradas oportunidades” que se adjudique la tarea lo antes posible, pero recién este martes entró a la sesión. “Tampoco tenemos información acerca de cómo se desarrolla el cronograma de encendido”, completó.

“Hasta el momento sabemos que algunas escuelas están en obras y que comenzaban en esta semana, pero si bien hemos pedido información detallada, no nos la han brindado. Por eso intentamos agotar todos los pedidos de información formales dentro del consejo, antes de requerir otro tipo de acciones más serias porque vemos afectado nuestro rol y nuestro trabajo sin esos datos”, sostuvo.

En relación a la infraestructura en general de los Colegios, Lence expuso ante “el Retrato…” que, “si bien las escuelas arrastran un deterioro de años y de sucesivos gobiernos”, desde el Consejo Escolar intentan “hacer foco” en la prevención para no llegar a la intervención, cuando es ya una necesidad imperiosa. “Lo que nos sucede hoy, es que al no recibir información se nos es muy difícil gestionar y proponer”, apuntó.

“El Consejo Escolar sigue siendo una escribanía dónde somos minoría y eso se nota en estas cuestiones”, aseguró la referente de “Juntos” a la vez que aclaró que, incluso, desde su espacio han propuesto reuniones con la presidenta a los efectos que se habiliten los canales de diálogo y poder acceder a estas cuestiones, pero aseguró que “aún no articulamos de manera eficiente porque no se han habilitado los mecanismos necesarios” y concluyó: “No tenemos información. No podemos trabajar de ese modo”.

Por último, al ser consultada por “el Retrato…” acerca del actual funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar, Lence afirmó: “Si bien estamos conformes con la gestión de la Consejera Abigail Araujo como presidenta de la comisión, no podemos dejar de manifestar que la comida que se les ofrece a los estudiantes también es alcanzada por la situación que estamos viviendo a nivel país”.

“Son 125 pesos por almuerzo, y alrededor de 50 pesos desayuno y merienda. Hemos acompañado a los proveedores en las comisiones hasta llegar a un menú acuerdo, pero también hemos manifestado la necesidad de llamar a licitación nuevamente dentro de seis meses”, sostuvo al mismo tiempo que aclaró: “Eso fue lo que se acordó en sesión y acompañamos”.