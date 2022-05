Eduardo Romanín afirmó que se recurrirá el fallo que absolvió a Amado Boudou

Después que la Cámara Federal de Casación Penal revocara el martes la condena que pesaba sobre el exvicepresidente Amado Boudou y dispusiera su absolución en la causa en la que se lo investigó por presunta adulteración de la documentación utilizada para la trasferencia de un auto en 2003, el reconocido abogado, Eduardo Romanin, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “Este hecho desmiente la teoría cristinista de que existe en la argentina una justicia favorable al gobierno de turno, porque el gobierno de Alberto Fernández es absolutamente independiente de lo que decida la Cámara Federal”,

El abogado de la ex mujer de Amado Boudou en la causa civil que tramitara en su contra, Eduardo Romanin, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a la decisión adoptada por la mayoría de la Sala IV del máximo tribunal penal del país que, además, confirmó la absolución del también exministro de Economía en relación a la compra de automóviles de alta gama para esa cartera, informaron fuentes judiciales. “Por este hecho, Boudou había sido juzgado y sobreseído, pero ese juicio fue anulado y en uno nuevo el exvicepresidente resultó condenado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 a tres años de prisión, sentencia que el martes fue revocada”, resaltó.

En tal sentido, Romanin manifestó sus expectativas acerca de lo que actualmente resolverá la Corte de Justicia. “Los fundamentos de la absolución es que no se encontraron pruebas convincentes de la participación de Boudou en la contratación del gestor, más allá que había un recibo que decía que Boudou había pagado a un gestor por sus acciones”, indicó.

“La Cámara de Casación Penal entendió que no había habido intenciones de engañar y que el fraude no había existido”, completó al mismo tiempo que consideró que el Ministerio Público Federal y el particular damnificado recurrirán ante la Corte de Justicia, conforme a lo resuelto por la sala IV del máximo tribunal penal del país.

En ese contexto y sin perjuicio de lo resuelto, Romanín confesó que cree en la justicia. “Este hecho desmiente la teoría cristinista de que existe en la justicia argentina una justicia favorable al gobierno de turno, porque el gobierno de Alberto Fernández es absolutamente independiente de lo que decida la Cámara Federal”, concluyó.