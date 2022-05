PRO Mujeres: Nó al adoctrinamiento escolar y presentaron Eco Educativo

Durante un concurrido evento educativo realizado el sábado, Alejandro Finocchiaro, actual diputado de la nación por la provincia de Buenos Aires y ex ministro de educación de la nación, expuso sobre el problema del adoctrinamiento en la educación. Y junto a Leandro Goroyesky, actual coordinador general de Eco Educativo y ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación y Tecnología (INET), se presentó Eco Educativo General Pueyrredon.

Alejandro Finocchiaro sostuvo que “nos oponemos al adoctrinamiento. Nunca más vas a adoctrinar a nuestros chicos. Estamos trabajando en un proyecto integral tendiente a garantizar los derechos educativos y además, derechos como la desnutrición, el maltrato y el abuso. Para eso la escuela tiene que estar siempre abierta y el Estado tiene que poder garantizar la apertura y estabilidad de las escuelas. Los verdaderos docentes educamos para la libertad. No formamos chicos para la revolución, sino para ser libres y pensar en forma crítica. Podemos ser cuestionados como docentes porque no existen verdades absolutas. Cuando a tu hijo lo adoctrinan hay que hablar con el responsable, tomemos parte activa para resolver esta problemática. El adoctrinamiento se da en las aulas y es ahí donde hay que dar pelea. Eduquemos con todas las miradas. No toda la verdad está dicha. Es el momento de ponernos de pie y luchar. Es el momento de mostrar quienes estamos y para qué estamos”.

Leandro Goroyesky habló sobre Eco Educativo, un grupo federal y republicano de docentes comprometidos con la educación pública en cada provincia argentina. Es un espacio apartidario con el objetivo de mejorar la educación entre todos, es el eco de la comunidad educativa donde nos distinguimos por el trabajo que hacemos y logramos superarnos en pos de una educación de calidad. Goroyesky concluyó que “es importante acompañar a alumnos padres y también a los docentes. Por eso el eje es transversal con oferta diversa, propositiva y abierta para que todos podamos participar y progresar”.

Diana Tolosa, presidente de PRO mujeres General Pueyrredon dijo que “atravesamos momentos muy delicados en cuestión educativa. La calidad de la educación y el adoctrinamiento son ejes en los que hay que trabajar para que los chicos puedan tener futuro y la sociedad avance hacia un mejor horizonte de trabajo, educativo y cultural. Por eso es importante generar éstos espacios de diálogo y trabajo para mejorar”.

Liliana García González, coordinadora del Equipo de Educación en PRO Mujeres General Pueyrredon y referente de Eco Educativo General Pueyrredon reflexionó que “vemos que se dan certificados vacíos de contenido educativo. Y eso es una hipoteca en el futuro. A muchos se les dificulta el proceso de estudiar en la universidad y lo peor son aquellos casos que no pueden acceder a un nivel superior o un trabajo de calidad. Hablamos de inclusión, pero se los excluye haciéndolos dependiente por las falencias educativas. Hay que refundar la cultura del trabajo, esfuerzo y mérito. Es problemático la falta de valores. Siempre hay que mostrar las dos caras de la misma moneda y ser críticos. Es necesario trabajar en conjunto, sin perder la identidad propia para poder tener futuro”.

Claudia Rodríguez, coordinadora de Eco educativo en la provincia de Buenos AIres, docente y abogada sostuvo que “incidir sobre el alumno al no permitirles crear su propio pensamiento implica coartarles su libertad y acción. Al escuchar y estudiar somos capaces de avanzar y ser libres. Los docentes no deben adoctrinar, esa no es su función. Los docentes deben partir del respeto y cumplir con las obligaciones como adultos para garantizar los derechos de los chicos. Mientras más atentos estemos y reclamemos, mejor los docentes van a cumplir sus deberes. Es fundamental denunciar el adoctrinamiento”.

Facundo Lancioni, secretario general del Sindicato SEDUCA afirmó que “lamentablemente en el resto de los sindicatos también hay adoctrinamiento, por eso estamos para apoyar a los docentes que cumplen y trabajan como corresponden. Estamos rotundamente en contra del adoctrinamiento y del abuso de poder. Desde el sindicato estamos para mejorar la educación, brindar valor a la enseñanza y herramientas a los alumnos para que sean capaces de discernir. Queremos darle apoyo a aquellos que quieren trabajar responsablemente. Muchos docentes que adoctrinan son los mismos que hacen permanente paro y evitaron a toda costa la presencialidad en las aulas. En 38 años perdimos 5 años por los paros”.

Sol Chechile, bioquímica y representante de “Padres organizados MDP” estuvo presente para contar su experiencia personal. Y al respecto dijo que “la primera lucha que tuvimos fue la presencialidad. Una vez superado eso, empezamos a ver las cuestiones educativas dentro del colegio, sin docentes, sin auxiliares y mucho adoctrinamiento. Por eso vamos a seguir alertas. No queremos una enseñanza sesgada de nuestros hijos, que tienen que poder saber todo, preguntar, cuestionar y aprender. Es importante apoyar a todos los padres y brindarles las herramientas para que se animen a reclamar. Necesitanos que la educación sea una política de estado independiente del partidismo político”.

En el evento estuvieron presentes concejales y consejeros escolares de General Pueyrredon, el presidente del PRO en General Pueyrredon, representantes de Eco Educativo de Necochea, Lanús y Quilmes, Soy Docente, Docentes por la educación, referentes de distintas universidades, Asociación de docentes jubilados de Tandil, referentes de PRO Mujeres Lavalle y La Costa. A modo de cierre Diana Tolosa instó a toda la comunidad a sumarse “al compromiso de involucrarnos en el tema del adoctrinamiento por el bien de una educación sin ideologías políticas y libre pensamiento”.