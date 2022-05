Nueva entrega de CUD en el Partido de Mar Chiquita

La Dirección de Discapacidad del Partido de Mar Chiquita, a cargo de Rosa Blasetti llevó adelante una nueva jornada de entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en Las Acacias de Camet Norte. “Seguimos implementando políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad”, aseguró Blasetti.

El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. La Dirección de Discapacidad brinda asesoramiento para las personas que quieran generarlo, en el Hogar de Día “Raíces” de Coronel Vidal o en Las Acacias de Camet Norte. Así mismo, los vecinos y vecinas se pueden comunicar al 2236930678.

Rosa Blasetti señaló: “A través de la dirección trabajamos para implementar políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad. Además de las entregas constantes de CUD, seguimos preparando a personas desocupadas en el marco del Programa Promover la Igualdad de Empleo, mediante el cual buscamos garantizar la inclusión, para que jóvenes y adultos se capaciten en un oficio y puedan trabajar, entre otras acciones”.

Entre otros derechos, el Certificado Único de Discapacidad sirve para que tengas: cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc; viajar gratis en el transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros; el Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento; acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo con síndrome de Down, etc); eximición de algunas tasas municipales y beneficios para comprar automotores.