Luis D’ Elía: “Es un disparate, están desestabilizando al Gobierno””

En medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos, desde el albertismo salieron a responderle a Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los principales voceros del ala dura del kirchnerismo, luego de que acusara al presidente Alberto Fernández de hacer “operaciones de desgaste” contra Cristina Kirchner.

“Es un disparate, están desestabilizando al Gobierno“, advirtió el dirigente social Luis D’Elía, en declaraciones a radio FutuRock.

En ese marco, D’Elia subrayó: “No se entiende a qué están jugando estos muchachos (de La Cámpora). Están desestabilizando al Gobierno con el pedido de renuncia de Guzmán. Le están haciendo el juego a la derecha. Compañero no es el alcahuete, el obsecuente. Es el que le dice ‘Máximo, te estás equivocando’. Para mí se está equivocando”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, ponderó el rol del jefe de Estado: “Alberto Fernández se dedica a gobernar, es el Presidente”.

La afirmación de Navarro llegó minutos después de que Larroque lanzara por radio una advertencia al gobierno de Alberto Fernández: “El Gobierno es nuestro”.

Lejos de que se comiencen a debilitar los conflictos en la coalición gobernante, el funcionario bonaerense alimentó la interna: “Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Kulfas y Moronni”

En medio de los constantes ataques del kirchnerismo al ministro de Economía, quien fue respaldado por el propio Alberto Fernández, D´Elía recogió el guante: “Es un disparate lo que dice Larroque, no se sostiene, es una opinión que no tiene el más mínimo sustento”.

Además, calificó al Presidente como “un tipo sereno que no contestó ningún agravio”, y completó: “Larroque lo que tiene que hacer es callarse la boca y laburar. Todavía está en deuda. Yo me acuerdo el episodio [de la toma en] Guernica, donde 4000 policías sacaron a los tiros a los pobres bajo la administración Larroque. Pienso en eso y me lleno de vergüenza”.

El dirigente social Luis D’Elia repudió los dichos de Andrés Larroque, ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, quien había cuestionado a Alberto Fernández y a Martín Guzmán.

” Néstor (Kirchner) firmó los mismos acuerdos que firmó Guzmán, la ejecución de estos proyectos no marcha por vía extraña. No lo veo a Guzmán rematando el Estado ni ajustando, rematando derechos de trabajadores, dolarizando. Veo a una economia con políticas compensatorias, donde hay inflación pero políticas de paritarias. No se qué película están viendo estos muchachos”, argumentó.

Para el dirigente social, “Alberto es un extremista de la moderación“, motivo por el que “no se va a subir a un banquito a decir lo que están haciendo”.

“Con el nivel de grieta que tenemos, menos mal que tenemos a un tipo como Alberto de Presidente. Imaginate un D’Elia de presidente, hoy estamos todos a los tiros”, opinó.

En su cuenta de la red social Twitter, D’Elia disparó: “¿¿ Si Andrés Larroque está tan disconforme con el Gobierno Nacional por qué La Cámpora no renuncia a los más de 5.000 cargos, muchos de ellos jerárquicos, que ocupan en el Estado Argentino??”.

En sintonía, Fernando “Chino” Navarro pidió “bajar los decibeles” en cuanto al nivel de confrontación, y destacó: “Alberto Fernández tomó partido igual que Cristina, yo la conozco a Cristina, y lo que quieren es el bienestar del pueblo. A Alberto le preocupa lo que le preocupa a los argentinos”.

“El ‘Cuervo ‘es un compañero muy valioso, pero es ministro de Axel Kicillof no de Alberto Fernández. Somos un frente democrático, una coalición amplia, ante la magnitud de la crisis que es la más grave del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Los debates que tal vez se tienen que dar en lugares restringidos, a mí me parece me parece muy bien que se den de cara a la sociedad, porque la que está pagando los platos rotos es la sociedad”, manifestó.

Por últmo, aseguró que no va a “pelear con nadie”, y concluyó: “Yo no sería absoluto, no me enojaría, no descalificaría. Yo también tengo diferencias con Guzmán, con Moroni y con Kulfas“.

“Me asombró la velocidad con la que Moroni resolvió los problemas. No tengo la misma lectura que Kulfas, pero el que lidia con la producción es él y los números macro vuelan en la Argentina”, sentenció.