Aníbal le contestó al “Cuervo” Larroque: “El Gobierno no es de la Cámpora”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió a las fricciones entre las fuerzas políticas que integran el Frente de Todos y volvió a defender la administración nacional conducida por Alberto Fernández. Lo hizo con fuertes críticas a los últimos planteos del diputado nacional Máximo Kirchner, quien arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán y también contra las declaraciones del secretario general de la La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque.

“El gobierno no es de la Cámpora”, disparó Fernández, en diálogo con C5N, después que Larroque hablara esta mañana sobre las tensiones que se viven dentro de la coalición oficialista. El titular de La Cámpora remarcó hoy que el presidente Alberto Fernández no es la figura principal del Gobierno, sino que ese rol le corresponde a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones; tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”, afirmó hoy, sin medias tintas, el secretario de La Cámpora, en diálogo con radio Urbana Play, para reivindicar la intención de voto “mayoritaria” de Cristina Kirchner por sobre los otros socios de la coalición.

Asimismo el secretario general de La Cámpora cargó directamente contra la figura del jefe de Estado y lo acusó de buscar el quiebre del FdT. “Alberto fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina. Es Alberto, sin ningún tipo de duda”, sentenció Larroque.

“Si a vos alguien te propone para ser presidente y después vos entendés tras las PASO que tenés que hacer un proyecto autónomo… Bueno, eso tiene nombre”, señaló Larroque y chicaneó: “Si vos te cortás solo, por lo menos traé resultados, porque venimos de perder las elecciones y nos quieren hacer creer que así hay alguna perspectiva de triunfo”.

Según el titular de Seguridad, los embates de La Cámpora -sobre todo en voz del secretario general de la agrupación y ministro bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque– son, en realidad, cuestionamientos solapados al primer mandatario.

“Conozco suficientemente bien al Presidente, es amigo mío hace 20 años, y no lo van a apretar con declaraciones estúpidas”, apuntó enfático el ministro de Seguridad en alusión directa a los dichos de Larroque.

“Debemos ocuparnos de trabajar seriamente con lo que corresponde, y si hay debates que llevar, hacerlo en el ámbito adecuado, no salir por un canal de televisión agraviando simplemente al Presidente porque uno lo que está buscando son beneficios electorales o politiqueros para el grupito que pertenece”, agregó Fernández.

Y al respecto concluyó: “La realidad es que de las cosas que se escucharon hoy atribuirle al presidente operaciones mediáticas es no conocer al presidente, es una brutalidad decir semejante cosa…”

El descargo contra Máximo Kirchner

Pese a que Alberto Fernández evitó tensar con las terminales kirchneristas en sus últimas apariciones públicas, hoy el exjefe de Gabinete no dudó en contestarle también a Máximo Kirchner, que cuestionó a Guzmán por “no involucrarse en cuestiones de poder” este fin de semana, en un acto por el Día del Trabajador.

“Los ataques son a Alberto, no al ministro. Se lo dije a Martin [Guzmán] ayer en el acto: ‘Quedate tranquilo’. Yo recuerdo siempre que mi suegro decía: ‘Se lo digo a mi hija para que lo escuche mi nuera’. El castigo no es hacia Martín, es a Alberto, o en tal caso voltear un muñeco -que podría ser yo o cualquiera que sirviera- para que le hiciera daño a Alberto”, aseveró Aníbal Fernández en Radio 10 y enfatizó: “Guzmán no hace lo que quiere. Si él hiciera lo que quisiera y no estuviera de acuerdo con las políticas públicas diagramadas por el propio presidente ya no estaría”.

“Me llama la atención, en estos días, como que él [por Guzmán] no discute poder… No discute poder el ministro de Economía. Esto está en el manual del alumno bonaerense: primer capítulo, tercer renglón. Una cosa sin sentido. El poder político del ministro de Economía es el presidente de la Nación en sí mismo”, agregó Fernández, que así le respondió al hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Pero eso no fue todo. “Se necesita un esfuerzo, en vez de preguntar si acumula o no acumula poder. Que, en definitiva, tanto poder tiene que se ocupan de él; si no, no se ocuparían”, siguió Fernández, quien volvió a decir sobre Guzmán: “¿Ese poder por qué lo tiene? Porque el Presidente es el que está todos los días insistiendo sobre esta particularidad, porque son decisiones propias del Presidente, como lo fueron de Cristina y de Néstor”.

Aníbal Fernández fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Archivo

Aunque admitió que la situación interna en el Frente de Todos es “grave”, Fernández -que está en Seguridad pero que suele tomar el guante de la Casa Rosada frente a estas tensiones, alineado con el mandatario de su mismo apellido- incluso deslizó que los detractores de la gestión deberían dar un paso al costado.

“Las discusiones económicas van a seguir siendo las mismas que se plantearon desde un primer momento, porque la Argentina hecha pedazos la encontramos todos los argentinos: los que nos votan y los que no nos votan. Esa discusión en la que desde un primer momento todos estábamos de acuerdo, para ponernos firmes para transformarla y dejarla en el lugar que corresponde, parece ser que algunos no lo quieren hacer. Que no lo hagan entonces, que se pongan a la vera del camino y dejen que uno siga discutiendo como tiene que hacerlo para conquistar lo que pretende”, sostuvo.

Ante los dardos camporistas posados sobre el rumbo económico del Gobierno y con achaques porque el crecimiento económico “no llega” a los sectores medios y bajos, Fernández aseguró que el Presidente “tiene en la cabeza” resolver “el problema de los más pobres, de los vulnerables, de las personas con discapacidad”. Entonces, pidió cautela. “Las soluciones no son mágicas, requieren pasar por situaciones complicadas y de mucho análisis”, consideró.